https://ria.ru/20230427/lavra-1868040593.html

Комиссия Минкульта Украины зашла в один из корпусов Киевской лавры

Комиссия Минкульта Украины зашла в один из корпусов Киевской лавры - РИА Новости, 27.04.2023

Комиссия Минкульта Украины зашла в один из корпусов Киевской лавры

Комиссия минкульта Украины зашла в один из корпусов Киево-Печерской лавры, сообщил в Telegram-канале Союз православных журналистов. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:07

2023-04-27T10:07

2023-04-27T10:07

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ситуация вокруг упц

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украинская православная церковь

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Комиссия минкульта Украины зашла в один из корпусов Киево-Печерской лавры, сообщил в Telegram-канале Союз православных журналистов. Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что комиссия ведомства осмотрела имущество в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры. Союз православных журналистов 21 апреля сообщал, что полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, а позже опечатала один из корпусов лавры. В министерстве культуры сообщили, что опечатан Братский корпус на Ближних пещерах. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230426/lavra-1867984309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, киево-печерская лавра