https://ria.ru/20230427/kuzbass-1868176623.html
Сергей Цивилев объявил о начале дорожных работ в Кузбассе
Сергей Цивилев объявил о начале дорожных работ в Кузбассе - РИА Новости, 27.04.2023
Сергей Цивилев объявил о начале дорожных работ в Кузбассе
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил о начале дорожных работ, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:57
2023-04-27T15:57
2023-04-27T15:57
кемерово
новокузнецк
россия
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил о начале дорожных работ, сообщает пресс-служба правительства региона. В 2023 году в Кузбассе планируется привести в нормативное состояние более 320 километров региональных и местных дорог, в том числе 127 километров – в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", реализуемого по указу Президента РФ Владимира Путина. "В этом году весна у нас поздняя, но сейчас погода уже позволяет начинать ремонтные работы на дорогах. По итогам дорожного сезона 2023 года в нормативном состоянии будет уже около 54% дорог регионального значения. Особое внимание уделяем обеспечению безопасности, прежде всего вблизи школ, детских садов, учреждений дополнительного образования", – цитирует пресс-служба главу региона. Уточняется, что в планах на этот сезон – масштабный ремонт автомобильных дорог регионального значения. Планируется привести к нормативу участки на автодорогах Томск – Мариинск, Кемерово – Яшкино – Тайга, Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк, Алтай – Кузбасс, Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово–Юрга, Панфилово – Крапивинский, Судженка – Кайла – Улановка – Яя, Уланово – Медведчиково. В общей сложности в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" к нормативному состоянию приведут более 80 километров дорожного полотна опорной сети региона. К работам приступят, как только среднесуточная температура по области достигнет + 5 градусов. Также в рамках дорожного нацпроекта планируется привести к нормативному состоянию более 809 погонных метров искусственных сооружений. В этом году начнется капремонт двух мостов в Кемерове и двух в Новокузнецке. В 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Кемерове будет обновлен верхний слой асфальта на 19 участках дорог, капитально отремонтированы улицы Стахановская и Инициативная, построена линия освещения на улице Терешковой от проспекта Химиков до шоссе Леонова. Также запланировано внедрение подсистем видеонаблюдения для оперативного перераспределения транспортных потоков с помощью светофорного регулирования, выявления ДТП и чрезвычайных ситуаций. В Новокузнецке запланирован ремонт девяти улиц. На участке улицы Ленина также частично обустроят тротуары. На 8 светофорах заменят контроллеры, установят детекторы и видеокамеры, еще 27 светофоров будут дооснащены детекторами транспорта. Кроме того, на улице ДОЗ и шоссе Ильинское планируют организовать реверсивное движение. В 2024 году завершат работы на ул. Шоссейная и ул. 25 лет Октября. В муниципалитетах за счет областного бюджета планируется отремонтировать 64 километра автомобильных дорог. Нацпроект "Безопасные качественные дороги" реализуется в регионе с 2019 года, за это время доля дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, достигла 81%, а к 2024 году этот показатель должен достигнуть 85%. Также за этот период приведено к нормативу 50% дорог регионального и межмуниципального значения, в этом году этот показатель должен будет увеличится до 54%.
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кемерово, новокузнецк, россия, сергей цивилев, кемеровская область
Кемерово, Новокузнецк, Россия, Сергей Цивилев, Кемеровская область
КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил о начале дорожных работ, сообщает пресс-служба
правительства региона.
В 2023 году в Кузбассе планируется привести в нормативное состояние более 320 километров региональных и местных дорог, в том числе 127 километров – в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", реализуемого по указу Президента РФ Владимира Путина
.
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"В этом году весна у нас поздняя, но сейчас погода уже позволяет начинать ремонтные работы на дорогах. По итогам дорожного сезона 2023 года в нормативном состоянии будет уже около 54% дорог регионального значения. Особое внимание уделяем обеспечению безопасности, прежде всего вблизи школ, детских садов, учреждений дополнительного образования", – цитирует пресс-служба главу региона.
Уточняется, что в планах на этот сезон – масштабный ремонт автомобильных дорог регионального значения. Планируется привести к нормативу участки на автодорогах Томск
– Мариинск
, Кемерово
– Яшкино – Тайга
, Бийск
– Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк
, Алтай – Кузбасс, Новосибирск
– Ленинск-Кузнецкий
– Кемерово–Юрга, Панфилово – Крапивинский, Судженка – Кайла – Улановка – Яя
, Уланово – Медведчиково. В общей сложности в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" к нормативному состоянию приведут более 80 километров дорожного полотна опорной сети региона. К работам приступят, как только среднесуточная температура по области достигнет + 5 градусов.
Также в рамках дорожного нацпроекта планируется привести к нормативному состоянию более 809 погонных метров искусственных сооружений. В этом году начнется капремонт двух мостов в Кемерове и двух в Новокузнецке.
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В 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Кемерове будет обновлен верхний слой асфальта на 19 участках дорог, капитально отремонтированы улицы Стахановская и Инициативная, построена линия освещения на улице Терешковой от проспекта Химиков до шоссе Леонова. Также запланировано внедрение подсистем видеонаблюдения для оперативного перераспределения транспортных потоков с помощью светофорного регулирования, выявления ДТП и чрезвычайных ситуаций.
В Новокузнецке запланирован ремонт девяти улиц. На участке улицы Ленина также частично обустроят тротуары. На 8 светофорах заменят контроллеры, установят детекторы и видеокамеры, еще 27 светофоров будут дооснащены детекторами транспорта. Кроме того, на улице ДОЗ и шоссе Ильинское планируют организовать реверсивное движение. В 2024 году завершат работы на ул. Шоссейная и ул. 25 лет Октября.
В муниципалитетах за счет областного бюджета планируется отремонтировать 64 километра автомобильных дорог.
Нацпроект "Безопасные качественные дороги" реализуется в регионе с 2019 года, за это время доля дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, достигла 81%, а к 2024 году этот показатель должен достигнуть 85%. Также за этот период приведено к нормативу 50% дорог регионального и межмуниципального значения, в этом году этот показатель должен будет увеличится до 54%.
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