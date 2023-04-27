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Жительница Алтая развела костер, несмотря на запрет, и сожгла две квартиры - РИА Новости, 27.04.2023
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19:42 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/koster-1868273523.html
Жительница Алтая развела костер, несмотря на запрет, и сожгла две квартиры
Жительница Алтая развела костер, несмотря на запрет, и сожгла две квартиры - РИА Новости, 27.04.2023
Жительница Алтая развела костер, несмотря на запрет, и сожгла две квартиры
Жительница Алтайского края в селе Михайловке развела костёр во дворе дома, несмотря на действующий особый противопожарный режим, и сожгла две квартиры, сообщили РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:42
2023-04-27T19:42
происшествия
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 27 апр - РИА Новости. Жительница Алтайского края в селе Михайловке развела костёр во дворе дома, несмотря на действующий особый противопожарный режим, и сожгла две квартиры, сообщили в главке МЧС по региону. "Невзирая на то, что в Бурлинском районе с 26 апреля постановлением администрации района введен особый противопожарный режим, хозяйка квартиры в двухквартирном доме в селе Михайловке этого района разожгла во дворе костёр. Итог плачевен – огонь уничтожил ее квартиру и квартиру, в которой по счастью никто не живет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные огонь потушили и не дали распространиться на другие строения. Ранее сообщалось, что в регионе действует особый противопожарный режим, предусматривающий крупные штрафы за разведение костров. Кроме того, на Алтае объявили штормовое предупреждение до 2 мая в связи с жарой и высокой пожароопасностью.
https://ria.ru/20230421/trava-1866915766.html
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происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жительница Алтая развела костер, несмотря на запрет, и сожгла две квартиры

Жительница Алтайского края развела костер, несмотря на запрет, и сожгла две квартиры

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 27 апр - РИА Новости. Жительница Алтайского края в селе Михайловке развела костёр во дворе дома, несмотря на действующий особый противопожарный режим, и сожгла две квартиры, сообщили в главке МЧС по региону.
"Невзирая на то, что в Бурлинском районе с 26 апреля постановлением администрации района введен особый противопожарный режим, хозяйка квартиры в двухквартирном доме в селе Михайловке этого района разожгла во дворе костёр. Итог плачевен – огонь уничтожил ее квартиру и квартиру, в которой по счастью никто не живет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные огонь потушили и не дали распространиться на другие строения.
Ранее сообщалось, что в регионе действует особый противопожарный режим, предусматривающий крупные штрафы за разведение костров. Кроме того, на Алтае объявили штормовое предупреждение до 2 мая в связи с жарой и высокой пожароопасностью.
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ПроисшествияАлтайский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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