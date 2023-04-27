https://ria.ru/20230427/koster-1868273523.html

Жительница Алтая развела костер, несмотря на запрет, и сожгла две квартиры

Жительница Алтая развела костер, несмотря на запрет, и сожгла две квартиры - РИА Новости, 27.04.2023

Жительница Алтая развела костер, несмотря на запрет, и сожгла две квартиры

Жительница Алтайского края в селе Михайловке развела костёр во дворе дома, несмотря на действующий особый противопожарный режим, и сожгла две квартиры, сообщили РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T19:42

2023-04-27T19:42

2023-04-27T19:42

происшествия

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 27 апр - РИА Новости. Жительница Алтайского края в селе Михайловке развела костёр во дворе дома, несмотря на действующий особый противопожарный режим, и сожгла две квартиры, сообщили в главке МЧС по региону. "Невзирая на то, что в Бурлинском районе с 26 апреля постановлением администрации района введен особый противопожарный режим, хозяйка квартиры в двухквартирном доме в селе Михайловке этого района разожгла во дворе костёр. Итог плачевен – огонь уничтожил ее квартиру и квартиру, в которой по счастью никто не живет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные огонь потушили и не дали распространиться на другие строения. Ранее сообщалось, что в регионе действует особый противопожарный режим, предусматривающий крупные штрафы за разведение костров. Кроме того, на Алтае объявили штормовое предупреждение до 2 мая в связи с жарой и высокой пожароопасностью.

https://ria.ru/20230421/trava-1866915766.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)