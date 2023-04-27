https://ria.ru/20230427/koronavirus-1868056942.html
В России за сутки госпитализировали 1022 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1022 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 27.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1022 пациента с COVID-19
Более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:04
2023-04-27T11:04
2023-04-27T11:04
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1022 человека, на 12,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 28 субъектах, снижение - в 50 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений.
https://ria.ru/20230426/arktur-1867909150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1022 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 6503 новых случая COVID-19, умерли 33 человека