https://ria.ru/20230427/koronavirus-1868056942.html

В России за сутки госпитализировали 1022 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1022 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 27.04.2023

В России за сутки госпитализировали 1022 пациента с COVID-19

Более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:04

2023-04-27T11:04

2023-04-27T11:04

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1022 человека, на 12,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 28 субъектах, снижение - в 50 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений.

https://ria.ru/20230426/arktur-1867909150.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса