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Пушилин рассказал о готовности к возможному контрнаступлению Киева - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 27.04.2023 (обновлено: 16:17 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/kontrnastupenie-1868168453.html
Пушилин рассказал о готовности к возможному контрнаступлению Киева
Пушилин рассказал о готовности к возможному контрнаступлению Киева - РИА Новости, 27.04.2023
Пушилин рассказал о готовности к возможному контрнаступлению Киева
Российские военные готовы к возможному украинскому контрнаступлению, принимая исчерпывающие меры для его предотвращения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:41
2023-04-27T16:17
специальная военная операция на украине
россия
киев
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
денис шмыгаль
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские военные готовы к возможному украинскому контрнаступлению, принимая исчерпывающие меры для его предотвращения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Ранее в четверг Пушилин сказал, что сомневается в украинском контрнаступлении в начале мая, при этом выразил уверенность, что рано или поздно оно все-таки состоится, даже несмотря на мнение Киева."Рано или поздно украинский режим заставят пойти в это контрнаступление. Могу сказать, что наши ребята, министерство обороны (РФ) к этому готовы. Принимаются исчерпывающие меры, чтобы у противника ничего не получилось", - сказал Пушилин в ходе прямой линии с жителями республики.Он заверил, что все города ДНР будут освобождены. "Наши военные делают все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее". - сказал Пушилин.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
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россия, киев, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, денис шмыгаль, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Денис Шмыгаль, Украина
Пушилин рассказал о готовности к возможному контрнаступлению Киева

Пушилин: российские силы подготовились к возможному контрнаступлению Украины

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские военные готовы к возможному украинскому контрнаступлению, принимая исчерпывающие меры для его предотвращения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее в четверг Пушилин сказал, что сомневается в украинском контрнаступлении в начале мая, при этом выразил уверенность, что рано или поздно оно все-таки состоится, даже несмотря на мнение Киева.
"Рано или поздно украинский режим заставят пойти в это контрнаступление. Могу сказать, что наши ребята, министерство обороны (РФ) к этому готовы. Принимаются исчерпывающие меры, чтобы у противника ничего не получилось", - сказал Пушилин в ходе прямой линии с жителями республики.
Он заверил, что все города ДНР будут освобождены. "Наши военные делают все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее". - сказал Пушилин.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДенис ШмыгальУкраина
 
 
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