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Миронов считает, что у России нет оснований создавать военный блок с Китаем - РИА Новости, 27.04.2023
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11:30 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/kitay-1868067778.html
Миронов считает, что у России нет оснований создавать военный блок с Китаем
Миронов считает, что у России нет оснований создавать военный блок с Китаем - РИА Новости, 27.04.2023
Миронов считает, что у России нет оснований создавать военный блок с Китаем
Оснований для создания военного блока между Россией и Китаем нет, Москва не сотрудничает с Пекином против кого-либо, заявил лидер "Справедливой России - За... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:30
2023-04-27T11:30
россия
китай
сергей миронов
нато
в мире
партия "справедливая россия - за правду"
турция
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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Оснований для создания военного блока между Россией и Китаем нет, Москва не сотрудничает с Пекином против кого-либо, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов. "Нет, оснований для создания военного блока между Россией и Китаем нет. Китай, как и Россия и США, является одним из полюсов многополярного мира. Китай - прагматичная страна. Есть области, где у нас с Китаем одинаковые стратегические интересы, и в этих областях мы действуем вместе. Я должен добавить, что Китай не оказывает никакой военной помощи России. Мы также не сотрудничаем с Китаем против кого-либо еще", - сказал Миронов в интервью турецкой газете Aydınlık. При этом он заявил, что, "конечно, Соединенные Штаты - наш враг". "Все страны НАТО, кроме Турции, наши враги. Как еще можно расценить санкции США и заявления о том, что "Россия не должна существовать"?" - задался Миронов риторическим вопросом. Присутствие Турции в НАТО, по его словам, "не является проблемой" для Москвы. "Среди стран, входящих в блок НАТО, Турция - страна, с которой у России самые лучшие отношения. Было бы здорово, если бы другие страны-члены НАТО проводили прагматичную политику, преследующую их национальные интересы, как Турция. Президент (Турции Тайип) Эрдоган не относится к России плохо, он преследует национальные интересы своей страны в отношениях с Россией и другими странами. Мы считаем такой подход Турции ценным", - отметил Миронов.
https://ria.ru/20230416/kitay-1865699522.html
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россия, китай, сергей миронов, нато, в мире, партия "справедливая россия - за правду", турция
Россия, Китай, Сергей Миронов, НАТО, В мире, Партия "Справедливая Россия - за правду", Турция
Миронов считает, что у России нет оснований создавать военный блок с Китаем

Лидер эсеров Миронов заявил, что оснований для создания военного блока с Китаем нет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Оснований для создания военного блока между Россией и Китаем нет, Москва не сотрудничает с Пекином против кого-либо, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.
"Нет, оснований для создания военного блока между Россией и Китаем нет. Китай, как и Россия и США, является одним из полюсов многополярного мира. Китай - прагматичная страна. Есть области, где у нас с Китаем одинаковые стратегические интересы, и в этих областях мы действуем вместе. Я должен добавить, что Китай не оказывает никакой военной помощи России. Мы также не сотрудничаем с Китаем против кого-либо еще", - сказал Миронов в интервью турецкой газете Aydınlık.
При этом он заявил, что, "конечно, Соединенные Штаты - наш враг". "Все страны НАТО, кроме Турции, наши враги. Как еще можно расценить санкции США и заявления о том, что "Россия не должна существовать"?" - задался Миронов риторическим вопросом.
Присутствие Турции в НАТО, по его словам, "не является проблемой" для Москвы. "Среди стран, входящих в блок НАТО, Турция - страна, с которой у России самые лучшие отношения. Было бы здорово, если бы другие страны-члены НАТО проводили прагматичную политику, преследующую их национальные интересы, как Турция. Президент (Турции Тайип) Эрдоган не относится к России плохо, он преследует национальные интересы своей страны в отношениях с Россией и другими странами. Мы считаем такой подход Турции ценным", - отметил Миронов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
16 апреля, 20:42
 
РоссияКитайСергей МироновНАТОВ миреПартия "Справедливая Россия - за правду"Турция
 
 
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