https://ria.ru/20230427/kitay-1868067778.html

Миронов считает, что у России нет оснований создавать военный блок с Китаем

Миронов считает, что у России нет оснований создавать военный блок с Китаем - РИА Новости, 27.04.2023

Миронов считает, что у России нет оснований создавать военный блок с Китаем

Оснований для создания военного блока между Россией и Китаем нет, Москва не сотрудничает с Пекином против кого-либо, заявил лидер "Справедливой России - За... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:30

2023-04-27T11:30

2023-04-27T11:30

россия

китай

сергей миронов

нато

в мире

партия "справедливая россия - за правду"

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859058327_0:158:2942:1813_1920x0_80_0_0_861c77471733fa201334b692a8dce7d7.jpg

АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Оснований для создания военного блока между Россией и Китаем нет, Москва не сотрудничает с Пекином против кого-либо, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов. "Нет, оснований для создания военного блока между Россией и Китаем нет. Китай, как и Россия и США, является одним из полюсов многополярного мира. Китай - прагматичная страна. Есть области, где у нас с Китаем одинаковые стратегические интересы, и в этих областях мы действуем вместе. Я должен добавить, что Китай не оказывает никакой военной помощи России. Мы также не сотрудничаем с Китаем против кого-либо еще", - сказал Миронов в интервью турецкой газете Aydınlık. При этом он заявил, что, "конечно, Соединенные Штаты - наш враг". "Все страны НАТО, кроме Турции, наши враги. Как еще можно расценить санкции США и заявления о том, что "Россия не должна существовать"?" - задался Миронов риторическим вопросом. Присутствие Турции в НАТО, по его словам, "не является проблемой" для Москвы. "Среди стран, входящих в блок НАТО, Турция - страна, с которой у России самые лучшие отношения. Было бы здорово, если бы другие страны-члены НАТО проводили прагматичную политику, преследующую их национальные интересы, как Турция. Президент (Турции Тайип) Эрдоган не относится к России плохо, он преследует национальные интересы своей страны в отношениях с Россией и другими странами. Мы считаем такой подход Турции ценным", - отметил Миронов.

https://ria.ru/20230416/kitay-1865699522.html

россия

китай

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, сергей миронов, нато, в мире, партия "справедливая россия - за правду", турция