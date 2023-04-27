Рейтинг@Mail.ru
Россия помогла построить производственный логистический центр в Киргизии - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/kirgiziya-1868240457.html
Россия помогла построить производственный логистический центр в Киргизии
Россия помогла построить производственный логистический центр в Киргизии - РИА Новости, 27.04.2023
Россия помогла построить производственный логистический центр в Киргизии
В Баткенской области Киргизии при поддержке России построен производственно-логистический центр, стоимость строительства которого составила более 200 тысяч... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:06
2023-04-27T18:06
россия
киргизия
баткенская область
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151983/10/1519831039_0:325:2730:1861_1920x0_80_0_0_a427e0f55f3b08064de32464d1a2af61.jpg
БИШКЕК, 27 апр - РИА Новости. В Баткенской области Киргизии при поддержке России построен производственно-логистический центр, стоимость строительства которого составила более 200 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе российского посольства в Бишкеке. "В Баткенской области состоялось открытие производственно-логистического центра, созданного при финансовой поддержке Российской Федерации по линии Всемирной продовольственной программы ООН", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, комплекс состоит из трех объектов: овощехранилища с изотермическим фургоном, позволяющим сохранить свежесть овощей, перерабатывающего комплекса и мобильной лаборатории, в которой будет проверяться качество продуктов. По данным местных властей, стоимость строительства центра превысила 200 тысяч долларов.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html
https://ria.ru/20230426/argentina-1867449458.html
россия
киргизия
баткенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151983/10/1519831039_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6949bacb472964f5108b72cd25966242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия, баткенская область, оон, в мире
Россия, Киргизия, Баткенская область, ООН, В мире
Россия помогла построить производственный логистический центр в Киргизии

Россия по линии ООН помогла построить производственный логистический центр в Киргизии

© Sputnik / Акылбек Батырбеков | Перейти в медиабанкБишкек
Бишкек - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
Перейти в медиабанк
Бишкек. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 27 апр - РИА Новости. В Баткенской области Киргизии при поддержке России построен производственно-логистический центр, стоимость строительства которого составила более 200 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе российского посольства в Бишкеке.
"В Баткенской области состоялось открытие производственно-логистического центра, созданного при финансовой поддержке Российской Федерации по линии Всемирной продовольственной программы ООН", - заявил представитель пресс-службы.
Девушка идет по проспекту Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Эхо кризиса: Как антироссийские санкции ударят по странам бывшего СССР
8 марта 2022, 08:00
По его словам, комплекс состоит из трех объектов: овощехранилища с изотермическим фургоном, позволяющим сохранить свежесть овощей, перерабатывающего комплекса и мобильной лаборатории, в которой будет проверяться качество продуктов.
«
"Логистический центр обеспечит местным производителям надежный рынок сбыта своей продукции, а также создаст новые рабочие места в регионе", - уточнили в посольстве.
По данным местных властей, стоимость строительства центра превысила 200 тысяч долларов.
АЭС Атуча в Аргентине - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Россия создала свое геополитическое ноу-хау
26 апреля, 08:00
 
РоссияКиргизияБаткенская областьООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала