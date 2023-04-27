https://ria.ru/20230427/kirgiziya-1868240457.html
Россия помогла построить производственный логистический центр в Киргизии
Россия помогла построить производственный логистический центр в Киргизии - РИА Новости, 27.04.2023
Россия помогла построить производственный логистический центр в Киргизии
В Баткенской области Киргизии при поддержке России построен производственно-логистический центр, стоимость строительства которого составила более 200 тысяч... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:06
2023-04-27T18:06
2023-04-27T18:06
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БИШКЕК, 27 апр - РИА Новости. В Баткенской области Киргизии при поддержке России построен производственно-логистический центр, стоимость строительства которого составила более 200 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе российского посольства в Бишкеке. "В Баткенской области состоялось открытие производственно-логистического центра, созданного при финансовой поддержке Российской Федерации по линии Всемирной продовольственной программы ООН", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, комплекс состоит из трех объектов: овощехранилища с изотермическим фургоном, позволяющим сохранить свежесть овощей, перерабатывающего комплекса и мобильной лаборатории, в которой будет проверяться качество продуктов. По данным местных властей, стоимость строительства центра превысила 200 тысяч долларов.
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россия, киргизия, баткенская область, оон, в мире
Россия, Киргизия, Баткенская область, ООН, В мире
Россия помогла построить производственный логистический центр в Киргизии
Россия по линии ООН помогла построить производственный логистический центр в Киргизии