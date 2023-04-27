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В МИД не исключили версию поджога российского культурного центра на Кипре - РИА Новости, 27.04.2023
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15:55 27.04.2023 (обновлено: 16:05 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/kipr-1868175169.html
В МИД не исключили версию поджога российского культурного центра на Кипре
В МИД не исключили версию поджога российского культурного центра на Кипре - РИА Новости, 27.04.2023
В МИД не исключили версию поджога российского культурного центра на Кипре
Причины возгорания Российского центра науки и культуры (РЦНК) на Кипре выясняются, не исключена версия преднамеренного поджога, МИД РФ выражает признательность... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:55
2023-04-27T16:05
в мире
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кипр
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Причины возгорания Российского центра науки и культуры (РЦНК) на Кипре выясняются, не исключена версия преднамеренного поджога, МИД РФ выражает признательность МИД Кипра за оказанную поддержку, заявила в четверг в сообщении официальный представитель МИД России Мария Захарова."Выражаем признательность МИД Кипра, специалистам пожарной службы, правоохранительных органов и других структур за оказанную поддержку, высокий профессионализм и эффективные меры по борьбе с огнем и обеспечению безопасности людей", - говорится в сообщении Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.В МИД России подчеркнули, что причины возгорания выясняются, не исключена версия преднамеренного поджога."Посольство находится в тесном контакте с представителями местных компетентных служб, чтобы в кратчайшие сроки установить все обстоятельства происшествия. Рассчитываем, что власти Республики Кипр гарантируют должную охрану и неприкосновенность российских дипломатических объектов", - добавили в ведомстве.
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в мире, россия, кипр, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Кипр, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД не исключили версию поджога российского культурного центра на Кипре

МИД не исключает версию преднамеренного поджога российского культурного центра на Кипре

© AFP 2023 / AMIR MAKARПожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии
Пожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / AMIR MAKAR
Пожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Причины возгорания Российского центра науки и культуры (РЦНК) на Кипре выясняются, не исключена версия преднамеренного поджога, МИД РФ выражает признательность МИД Кипра за оказанную поддержку, заявила в четверг в сообщении официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Выражаем признательность МИД Кипра, специалистам пожарной службы, правоохранительных органов и других структур за оказанную поддержку, высокий профессионализм и эффективные меры по борьбе с огнем и обеспечению безопасности людей", - говорится в сообщении Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД России подчеркнули, что причины возгорания выясняются, не исключена версия преднамеренного поджога.
"Посольство находится в тесном контакте с представителями местных компетентных служб, чтобы в кратчайшие сроки установить все обстоятельства происшествия. Рассчитываем, что власти Республики Кипр гарантируют должную охрану и неприкосновенность российских дипломатических объектов", - добавили в ведомстве.
Пожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Очевидцы: у Российского центра науки и культуры на Кипре дежурил минивэн
26 апреля, 15:40
 
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