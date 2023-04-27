https://ria.ru/20230427/kipr-1868175169.html

В МИД не исключили версию поджога российского культурного центра на Кипре

В МИД не исключили версию поджога российского культурного центра на Кипре - РИА Новости, 27.04.2023

В МИД не исключили версию поджога российского культурного центра на Кипре

Причины возгорания Российского центра науки и культуры (РЦНК) на Кипре выясняются, не исключена версия преднамеренного поджога, МИД РФ выражает признательность... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:55

2023-04-27T15:55

2023-04-27T16:05

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москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Причины возгорания Российского центра науки и культуры (РЦНК) на Кипре выясняются, не исключена версия преднамеренного поджога, МИД РФ выражает признательность МИД Кипра за оказанную поддержку, заявила в четверг в сообщении официальный представитель МИД России Мария Захарова."Выражаем признательность МИД Кипра, специалистам пожарной службы, правоохранительных органов и других структур за оказанную поддержку, высокий профессионализм и эффективные меры по борьбе с огнем и обеспечению безопасности людей", - говорится в сообщении Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.В МИД России подчеркнули, что причины возгорания выясняются, не исключена версия преднамеренного поджога."Посольство находится в тесном контакте с представителями местных компетентных служб, чтобы в кратчайшие сроки установить все обстоятельства происшествия. Рассчитываем, что власти Республики Кипр гарантируют должную охрану и неприкосновенность российских дипломатических объектов", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867892006.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, кипр, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)