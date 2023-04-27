https://ria.ru/20230427/kherson-1868138744.html

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.04.2023

ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, четыре пусковые установки украинского зенитного... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:19

2023-04-27T14:19

2023-04-27T14:19

специальная военная операция на украине

германия

зрк с-300

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса "С-300", одну зенитную самоходную установку "Gepard" производства ФРГ, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса "С-300", одна зенитная самоходная установка "Gepard" производства ФРГ, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

германия

россия

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германия, зрк с-300, россия, ситуация в днр и лнр