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ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.04.2023
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, четыре пусковые установки украинского зенитного... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:19
2023-04-27T14:19
2023-04-27T14:19
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса "С-300", одну зенитную самоходную установку "Gepard" производства ФРГ, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса "С-300", одна зенитная самоходная установка "Gepard" производства ФРГ, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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германия, зрк с-300, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Германия, ЗРК С-300, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса "С-300", одну зенитную самоходную установку "Gepard" производства ФРГ, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса "С-300", одна зенитная самоходная установка "Gepard" производства ФРГ, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине