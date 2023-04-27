https://ria.ru/20230427/karlson-1868191090.html

Эксперт объяснил, что означает увольнение Такера Карлсона с канала Fox News

Эксперт объяснил, что означает увольнение Такера Карлсона с канала Fox News - РИА Новости, 27.04.2023

Эксперт объяснил, что означает увольнение Такера Карлсона с канала Fox News

Политическое увольнение, в том числе за хорошую журналистскую работу, телеведущего Такера Карлсона с канала Fox News произошло на фоне борьбы на грядущих... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:30

2023-04-27T16:30

2023-04-27T16:30

сша

такер карлсон

джо байден

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Политическое увольнение, в том числе за хорошую журналистскую работу, телеведущего Такера Карлсона с канала Fox News произошло на фоне борьбы на грядущих президентских выборах в США, которая будет бескомпромиссной, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. В своем первом видеообращении после неожиданного ухода с канала Fox News Карлсон заявил, что в американских медиа действует запрет на обсуждение важных тем. Васильев отметил, что увольнение Карлсона произошло на фоне предвыборной борьбы, за короткое время до того, как президент США Джо Байден официально объявил о том, что будет участвовать в президентской гонке в США. Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, Карлсона уволили в том числе за серьезную критику президента США Джо Байдена и поддержу кандидата в президенты, экс-президента США Дональда Трампа. Но среди причин для увольнения Карлсона также и обычная журналистская работа, добавил он. "В феврале-марте Карлсон показал видеоролики, которые разоблачали доклад, на который делают ставку демократы, пытаясь выдвинуть против Трампа федеральное обвинение в подготовке государственного переворота. Он показал в рамках журналистских приемов, что весь этот доклад - это ложь от начала до конца. А то, что сказал Карлсон о свободе слова в США, действительно есть: демократы пытаются заболтать проблемы американского общества", - добавил эксперт. По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрия Рогулева, журналисты в США связаны жесткой самоцензурой, а американское общество крайне поляризовано. "Работают и самоцензура, и связи с политикой, поскольку большая часть СМИ в США склоняется в сторону определенной идеологии и политики. Поэтому для одних важные вопросы не столь значимы, как для других, отсюда и недопонимание в американском обществе, разногласия, поляризация", - сказал Рогулев. Он отметил, что несколько десятков лет тому назад пресса в США старалась занимать более нейтральную позицию, но сейчас найти нейтральные американские СМИ почти невозможно. "Взгляды одних в США, имеющих политические рычаги влияния, навязываются остальному обществу, но значимая часть общества эти взгляды отвергает, и получается насильственное навязывание взглядов, что и приводит к негативным тенденциям", - добавил эксперт. Телеканал Fox News ранее заявил, что решение об увольнении журналиста Такера Карлсона было обоюдным для ведущего и канала. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось.

https://ria.ru/20230424/televeduschiy-1867467100.html

https://ria.ru/20230424/karlson-1867452085.html

https://ria.ru/20230303/rech-1855513611.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, такер карлсон, джо байден, в мире