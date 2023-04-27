https://ria.ru/20230427/kamenkova-1867572327.html

Биография Анны Каменковой

Биография Анны Каменковой - РИА Новости, 27.04.2023

Биография Анны Каменковой

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Анна Семеновна Каменкова родилась 27 апреля 1953 года в Москве в семье школьных... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T02:04

2023-04-27T02:04

2023-04-27T02:04

анна каменкова

справки

россия

москва

театр на бронной

школа современной пьесы

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Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Анна Семеновна Каменкова родилась 27 апреля 1953 года в Москве в семье школьных преподавателей русского языка и литературы.В 1974 году окончила Театральное училище (ныне институт) М.С. Щепкина, мастерскую Михаила Царева.Будучи студенткой, Анна Каменкова дебютировала на сцене Малого театра в спектакле "Средство Макропулоса" чешского драматурга Карела Чапека. С 1974 года по 1992 год работала в Московском драматическом театре на Малой Бронной (ныне Театр на Бронной). Играла Лену в спектакле "Ленушка" Леонида Леонова, Варю в "Брате Алеше" Виктора Розова по мотивам романа Федора Достоевского, Агафью Тихоновну в "Женитьбе" Николая Гоголя, Ксению Васильевну в постановке "Не от мира сего" Александра Островского, Джо в пьесе "Вкус меда" Шейлы Делани, Мать в спектакле "Мать Иисуса" Александра Володина и другие роли.Каменкова играла также в других театрах и антрепризах. В театре "Бенефис" исполнила роль в спектакле "Уличенная ласточка" Нины Садур (Аллочка), в "Школе современной пьесы" – в спектаклях "Без зеркал" Николая Климонтовича (Анна), "Неожиданное" Фабриса Мелькио (Лиана), в Театре имени Рубена Симонова – в постановке "Старые русские" Бориса Рацера (Наталия Дмитриевна), в Независимом театральном проекте – в спектаклях "Ханна" Пера Улова Энквиста (Ханна Хейберг), "Госпиталь "Мулен Руж" Дани Лоран (Адриенна), "Девочки из календаря" Тима Ферта (Анни).Была также занята в антрепризных спектаклях "А-ля фуршет со святой водой" Наума Брода (Лена), "Цветок смеющийся" Ноэла Кауарда (Дафна Стилингтон).С 2017 года — приглашенная артистка Московского драматического театра "Модерн". В текущем репертуаре занята в спектаклях "Кладбище понтов" Рины Ю (Бабушка Тойота), "Человек с глазами Моцарта" Марины Сулчани (Бабушка Катя), "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли (Линда), "Ничего, что я Чехоff?" (Ольга Чехова). В кино Анна Каменкова впервые сыграла в пять лет в 1959 году в фильме "Девочка ищет отца" режиссера Льва Голуба, за эту роль была отмечена специальной премией за лучшее исполнение детской роли на Международном кинофестивале в Мар-дель-Плата (Аргентина).Возвращение на экран состоялось в 1975 году в лирической киноповести "Лесные качели" Михаила Пташука. Последовавшая затем работа в мелодраме Леонида Менакера "Молодая жена" принесла актрисе настоящий успех. В 1979 году на Всесоюзном фестивале в Ашхабаде ее наградили Призом за лучшую женскую роль, она была признана лучшей актрисой года.Зрителям запомнились ее работы в картинах "Визит к Минотавру" (1987), "Софья Петровна" (1989) "Детство Темы" (1990), "Ты есть…" (1993), "Тесты для настоящих мужчин" (1998), "Лавина" (2001). Каменкова также снималась в фильмах и сериалах "Девять неизвестных" (2005), "Концерт" (2009), "Золото скифов" (2009), "Метод Фрейда" (2012), "Она не могла иначе" (2013), "Тест на беременность" (2014, 2019, 2022), "Без меня" (2018), "Ван Гоги" (2018), "Медиатор" (2021), "Оффлайн" (2022) и др.Анна Каменкова принимает активное участие в озвучивании зарубежных фильмов. Так, она озвучила Джульетту в известном фильме Франко Дзеферелли "Ромео и Джульетта" (1968) и Скарлетт в знаменитой американской картине "Унесенные ветром" (1939). Позднее актриса озвучивала такие фильмы, как "Телохранитель" (1992), "Мосты округа Мэдисон" (1995), "Ноттинг Хилл" (1999), "Гладиатор" (2000), "Шоколад" (2000), "Властелин колец: Братство кольца" (2001), "Кейт и Лео" (2001), "Васаби" (2001), "8 женщин" (2001), "Поймай меня, если сможешь" (2002), "Альфа Дог" (2005), "P.S. Я люблю тебя" (2007), "Замуж на два дня" (2012), "Лавлэйс" (2013), "Бриджит Джонс 3" (2016), "Виктория и Абдул" (2017) и многие другие. Заслуженная артистка РСФСР (1985).Замужем за актером, режиссером Анатолием Спиваком. Есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

анна каменкова, справки, россия, москва, театр на бронной, школа современной пьесы