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Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ

Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023

Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ

Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, повреждена электроподстанция, город и прилегающие... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T20:14

2023-04-27T20:14

2023-04-27T20:28

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

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украина

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, повреждена электроподстанция, город и прилегающие населенных пункты обесточены, сообщает пресс-служба городской администрации.По предварительным данным, ремонтные работы могут продлиться до утра 28 апреля."Просим жителей города соблюдать спокойствие и выдержку. Аварийные службы занимаются устранением повреждений и восстановлением электроснабжения", - подчеркнули в администрации.

новая каховка

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новая каховка, вооруженные силы украины, россия, украина, херсонская область