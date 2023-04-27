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Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ
Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023
Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ
Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, повреждена электроподстанция, город и прилегающие... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T20:14
2023-04-27T20:14
2023-04-27T20:28
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, повреждена электроподстанция, город и прилегающие населенных пункты обесточены, сообщает пресс-служба городской администрации.По предварительным данным, ремонтные работы могут продлиться до утра 28 апреля."Просим жителей города соблюдать спокойствие и выдержку. Аварийные службы занимаются устранением повреждений и восстановлением электроснабжения", - подчеркнули в администрации.
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новая каховка, вооруженные силы украины, россия, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Херсонская область
Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ
Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ, город обесточен