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Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:14 27.04.2023 (обновлено: 20:28 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/kakhovka-1868279001.html
Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ
Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023
Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ
Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, повреждена электроподстанция, город и прилегающие... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T20:14
2023-04-27T20:28
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
россия
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, повреждена электроподстанция, город и прилегающие населенных пункты обесточены, сообщает пресс-служба городской администрации.По предварительным данным, ремонтные работы могут продлиться до утра 28 апреля."Просим жителей города соблюдать спокойствие и выдержку. Аварийные службы занимаются устранением повреждений и восстановлением электроснабжения", - подчеркнули в администрации.
новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы украины, россия, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Херсонская область
Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ

Новая Каховка подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ, город обесточен

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЖитель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов
Житель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Житель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, повреждена электроподстанция, город и прилегающие населенных пункты обесточены, сообщает пресс-служба городской администрации.
«
"В результате массированного обстрела района Сокола, который начался около 19.20, получило повреждения оборудование на городской электроподстанции. В результате все населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации.
По предварительным данным, ремонтные работы могут продлиться до утра 28 апреля.
"Просим жителей города соблюдать спокойствие и выдержку. Аварийные службы занимаются устранением повреждений и восстановлением электроснабжения", - подчеркнули в администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаХерсонская область
 
 
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