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Число пострадавших при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух
Число пострадавших при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух - РИА Новости, 27.04.2023
Число пострадавших при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух
Число мирных жителей, пострадавших в четверг в результате обстрела поселка Пантелеймоновка в ДНР украинскими войсками, увеличилось до двух, сообщил в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:02
2023-04-27T13:02
2023-04-27T13:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в четверг в результате обстрела поселка Пантелеймоновка в ДНР украинскими войсками, увеличилось до двух, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о гибели одного и ранении еще одного мирного жителя при обстреле поселка. "Увы, поступило сообщение о втором раненом мирном жителе вследствие обстрела Пантелеймоновки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало ранее, что в 11.45 и 12.00 мск украинские войска выпустили по Пантелеймоновке девять снарядов калибра 152 миллиметра. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
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донецкая народная республика, горловка, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух
Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле ВСУ Пантелеймоновки в ДНР выросло до двух