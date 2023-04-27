https://ria.ru/20230427/jcnhtk-1868102744.html

Число пострадавших при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух

Число пострадавших при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух - РИА Новости, 27.04.2023

Число пострадавших при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух

Число мирных жителей, пострадавших в четверг в результате обстрела поселка Пантелеймоновка в ДНР украинскими войсками, увеличилось до двух, сообщил в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:02

2023-04-27T13:02

2023-04-27T13:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

иван приходько

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868086112_0:217:964:759_1920x0_80_0_0_ee14e6d98b5e2fa04ef76af950ef78ee.jpg

ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в четверг в результате обстрела поселка Пантелеймоновка в ДНР украинскими войсками, увеличилось до двух, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о гибели одного и ранении еще одного мирного жителя при обстреле поселка. "Увы, поступило сообщение о втором раненом мирном жителе вследствие обстрела Пантелеймоновки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало ранее, что в 11.45 и 12.00 мск украинские войска выпустили по Пантелеймоновке девять снарядов калибра 152 миллиметра. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20230417/donbass-1865728683.html

донецкая народная республика

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, горловка, иван приходько, происшествия