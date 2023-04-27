Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/jcnhtk-1868102744.html
Число пострадавших при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух
Число пострадавших при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух - РИА Новости, 27.04.2023
Число пострадавших при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух
Число мирных жителей, пострадавших в четверг в результате обстрела поселка Пантелеймоновка в ДНР украинскими войсками, увеличилось до двух, сообщил в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:02
2023-04-27T13:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868086112_0:217:964:759_1920x0_80_0_0_ee14e6d98b5e2fa04ef76af950ef78ee.jpg
ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в четверг в результате обстрела поселка Пантелеймоновка в ДНР украинскими войсками, увеличилось до двух, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о гибели одного и ранении еще одного мирного жителя при обстреле поселка. "Увы, поступило сообщение о втором раненом мирном жителе вследствие обстрела Пантелеймоновки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало ранее, что в 11.45 и 12.00 мск украинские войска выпустили по Пантелеймоновке девять снарядов калибра 152 миллиметра. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20230417/donbass-1865728683.html
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868086112_0:126:964:849_1920x0_80_0_0_2511b70a1a11a9b650537ae066c89754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, горловка, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Пантелеймоновки выросло до двух

Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле ВСУ Пантелеймоновки в ДНР выросло до двух

© Фото : пресс-служба главы администрации ГорловкиПоследствия прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в пгт Пантелеймоновка
Последствия прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в пгт Пантелеймоновка - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : пресс-служба главы администрации Горловки
Последствия прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в пгт Пантелеймоновка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в четверг в результате обстрела поселка Пантелеймоновка в ДНР украинскими войсками, увеличилось до двух, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее мэр сообщал о гибели одного и ранении еще одного мирного жителя при обстреле поселка.
"Увы, поступило сообщение о втором раненом мирном жителе вследствие обстрела Пантелеймоновки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало ранее, что в 11.45 и 12.00 мск украинские войска выпустили по Пантелеймоновке девять снарядов калибра 152 миллиметра.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В ЛНР при взрыве неизвестного устройства ранены два подростка
17 апреля, 08:31
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала