https://ria.ru/20230427/inzhener-1868228638.html
В Минводах будут судить инженера, из-за которого отравились 126 человек
В Минводах будут судить инженера, из-за которого отравились 126 человек - РИА Новости, 27.04.2023
В Минводах будут судить инженера, из-за которого отравились 126 человек
Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера водоснабжающей организации в Минеральных... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:43
2023-04-27T17:43
2023-04-27T18:15
происшествия
ставропольский край
россия
минеральные воды
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155117/37/1551173785_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea86e06a04cfcf1e607169f79f8590ea.jpg
НАЛЬЧИК, 27 апр – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера водоснабжающей организации в Минеральных Водах, обвиняемого в том, что из-за него отравились больше 120 человек, сообщило надзорное ведомство региона. "По версии следствия, главный инженер в ресурсоснабжающей организации, зная, что поставляемая питьевая вода не соответствует установленным нормам, не принял мер по прекращению водоснабжения", - говорится в сообщении. Кроме того, как считают следователи, после проведения аварийно-восстановительных работ инженер не обеспечил осуществление обязательного лабораторного контроля, а также соблюдение герметичности резервуаров с чистой водой. Главному инженеру предъявлено обвинение по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Уголовное дело будет направлено в Минераловодский городской суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230427/postradavshie-1868216062.html
https://ria.ru/20230418/nauka-1864767697.html
ставропольский край
россия
минеральные воды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155117/37/1551173785_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_b9bdf2d63c8909807b569b3e3b051b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, россия, минеральные воды, жкх
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Минеральные Воды, ЖКХ
В Минводах будут судить инженера, из-за которого отравились 126 человек
В Минводах инженера водоканала ждет суд за нарушения, из-за которых отравились 126 человек