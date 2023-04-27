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В Минводах будут судить инженера, из-за которого отравились 126 человек - РИА Новости, 27.04.2023
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17:43 27.04.2023 (обновлено: 18:15 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/inzhener-1868228638.html
В Минводах будут судить инженера, из-за которого отравились 126 человек
В Минводах будут судить инженера, из-за которого отравились 126 человек - РИА Новости, 27.04.2023
В Минводах будут судить инженера, из-за которого отравились 126 человек
Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера водоснабжающей организации в Минеральных... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:43
2023-04-27T18:15
происшествия
ставропольский край
россия
минеральные воды
жкх
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НАЛЬЧИК, 27 апр – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера водоснабжающей организации в Минеральных Водах, обвиняемого в том, что из-за него отравились больше 120 человек, сообщило надзорное ведомство региона. "По версии следствия, главный инженер в ресурсоснабжающей организации, зная, что поставляемая питьевая вода не соответствует установленным нормам, не принял мер по прекращению водоснабжения", - говорится в сообщении. Кроме того, как считают следователи, после проведения аварийно-восстановительных работ инженер не обеспечил осуществление обязательного лабораторного контроля, а также соблюдение герметичности резервуаров с чистой водой. Главному инженеру предъявлено обвинение по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Уголовное дело будет направлено в Минераловодский городской суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230427/postradavshie-1868216062.html
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ставропольский край
россия
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происшествия, ставропольский край, россия, минеральные воды, жкх
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Минеральные Воды, ЖКХ
В Минводах будут судить инженера, из-за которого отравились 126 человек

В Минводах инженера водоканала ждет суд за нарушения, из-за которых отравились 126 человек

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Водопроводный кран. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 27 апр – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера водоснабжающей организации в Минеральных Водах, обвиняемого в том, что из-за него отравились больше 120 человек, сообщило надзорное ведомство региона.
"По версии следствия, главный инженер в ресурсоснабжающей организации, зная, что поставляемая питьевая вода не соответствует установленным нормам, не принял мер по прекращению водоснабжения", - говорится в сообщении.
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Кроме того, как считают следователи, после проведения аварийно-восстановительных работ инженер не обеспечил осуществление обязательного лабораторного контроля, а также соблюдение герметичности резервуаров с чистой водой.
«
"Допущенные нарушения привели к попаданию в распределительные сети некачественной воды, употребление которой повлекло заболевание 126 жителей Минераловодского городского округа острой кишечной инфекцией", - уточняет ведомство.
Главному инженеру предъявлено обвинение по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Уголовное дело будет направлено в Минераловодский городской суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияСтавропольский крайРоссияМинеральные ВодыЖКХ
 
 
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