https://ria.ru/20230427/inzhener-1868228638.html

В Минводах будут судить инженера, из-за которого отравились 126 человек

В Минводах будут судить инженера, из-за которого отравились 126 человек - РИА Новости, 27.04.2023

В Минводах будут судить инженера, из-за которого отравились 126 человек

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера водоснабжающей организации в Минеральных... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:43

2023-04-27T17:43

2023-04-27T18:15

происшествия

ставропольский край

россия

минеральные воды

жкх

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НАЛЬЧИК, 27 апр – РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера водоснабжающей организации в Минеральных Водах, обвиняемого в том, что из-за него отравились больше 120 человек, сообщило надзорное ведомство региона. "По версии следствия, главный инженер в ресурсоснабжающей организации, зная, что поставляемая питьевая вода не соответствует установленным нормам, не принял мер по прекращению водоснабжения", - говорится в сообщении. Кроме того, как считают следователи, после проведения аварийно-восстановительных работ инженер не обеспечил осуществление обязательного лабораторного контроля, а также соблюдение герметичности резервуаров с чистой водой. Главному инженеру предъявлено обвинение по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Уголовное дело будет направлено в Минераловодский городской суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230427/postradavshie-1868216062.html

https://ria.ru/20230418/nauka-1864767697.html

ставропольский край

россия

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происшествия, ставропольский край, россия, минеральные воды, жкх