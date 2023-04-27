https://ria.ru/20230427/internet-1868206076.html
В Москве пройдет церемония вручения Национальной премии интернет-контента
В Москве пройдет церемония вручения Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 27.04.2023
В Москве пройдет церемония вручения Национальной премии интернет-контента
Церемония награждения главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента в 2023 году пройдет в Москве в двух частях: 18... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:55
2023-04-27T16:55
2023-04-27T16:55
москва
россия
институт развития интернета
вконтакте
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Церемония награждения главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента в 2023 году пройдет в Москве в двух частях: 18 мая и 7 июня. Так, 18 мая в центре "Зотов" состоится первая часть награждения, где будут названы победители в 17 номинациях, в том числе "Лучший музыкальный клип", "Лучший анимационный проект", "Лучший вирусный контент", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший подкаст", "Лучший спецпроект интернет-СМИ", "Лучший видеоконтент до 3-х минут", "Лучший проект в вертикальном формате" и других. Во второй день, 7 июня, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой будут отмечены лауреаты в номинациях "Лучший сериал", "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный проект", "Лучший Телеграм-канал", "Лучший журналистский проект в интернете", "Дебют года", "Социальный интернет-триггер", "Лучший музыкальный трек", "Международный успех", "Лучший блог" и других. В 36 номинаций премии входят тематические, а также специальные - от партнеров, в том числе государственных. В 2023 на соискание премии Института развития интернета (ИРИ) было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Первая церемония награждения состоялась в 2022 году. Финалистов премии ИРИ определяет экспертный совет, а победителей выберет профессиональное жюри. Технологический партнер премии – VK. РИА Новости выступает информационным партнером премии.
https://ria.ru/20230426/trafik-1867876482.html
https://ria.ru/20230414/vkfest-1865377161.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1920x0_80_0_0_4af7e48146ea8d33420c18ee4163e8ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, институт развития интернета, вконтакте, общество
Москва, Россия, Институт развития интернета, ВКонтакте, Общество
В Москве пройдет церемония вручения Национальной премии интернет-контента
Церемония вручения Национальной премии интернет-контента пройдет в Москве 18 мая и 7 июня
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Церемония награждения главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента в 2023 году пройдет в Москве в двух частях: 18 мая и 7 июня.
Так, 18 мая в центре "Зотов" состоится первая часть награждения, где будут названы победители в 17 номинациях, в том числе "Лучший музыкальный клип", "Лучший анимационный проект", "Лучший вирусный контент", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший подкаст", "Лучший спецпроект интернет-СМИ", "Лучший видеоконтент до 3-х минут", "Лучший проект в вертикальном формате" и других.
Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов
Во второй день, 7 июня, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой будут отмечены лауреаты в номинациях "Лучший сериал", "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный проект", "Лучший Телеграм-канал", "Лучший журналистский проект в интернете", "Дебют года", "Социальный интернет-триггер", "Лучший музыкальный трек", "Международный успех", "Лучший блог" и других.
В 36 номинаций премии входят тематические, а также специальные - от партнеров, в том числе государственных.
В 2023 на соискание премии Института развития интернета (ИРИ) было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов. Награда была учреждена Институтом развития интернета
в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Первая церемония награждения состоялась в 2022 году. Финалистов премии ИРИ определяет экспертный совет, а победителей выберет профессиональное жюри.
Технологический партнер премии – VK. РИА Новости выступает информационным партнером премии.
VK Fest объявил имена артистов, которые выступят на фестивале в 2023 году