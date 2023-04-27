https://ria.ru/20230427/internet-1868206076.html

В Москве пройдет церемония вручения Национальной премии интернет-контента

В Москве пройдет церемония вручения Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 27.04.2023

В Москве пройдет церемония вручения Национальной премии интернет-контента

Церемония награждения главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента в 2023 году пройдет в Москве в двух частях: 18... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:55

2023-04-27T16:55

2023-04-27T16:55

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Церемония награждения главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента в 2023 году пройдет в Москве в двух частях: 18 мая и 7 июня. Так, 18 мая в центре "Зотов" состоится первая часть награждения, где будут названы победители в 17 номинациях, в том числе "Лучший музыкальный клип", "Лучший анимационный проект", "Лучший вирусный контент", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший подкаст", "Лучший спецпроект интернет-СМИ", "Лучший видеоконтент до 3-х минут", "Лучший проект в вертикальном формате" и других. Во второй день, 7 июня, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой будут отмечены лауреаты в номинациях "Лучший сериал", "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный проект", "Лучший Телеграм-канал", "Лучший журналистский проект в интернете", "Дебют года", "Социальный интернет-триггер", "Лучший музыкальный трек", "Международный успех", "Лучший блог" и других. В 36 номинаций премии входят тематические, а также специальные - от партнеров, в том числе государственных. В 2023 на соискание премии Института развития интернета (ИРИ) было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Первая церемония награждения состоялась в 2022 году. Финалистов премии ИРИ определяет экспертный совет, а победителей выберет профессиональное жюри. Технологический партнер премии – VK. РИА Новости выступает информационным партнером премии.

https://ria.ru/20230426/trafik-1867876482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, россия, институт развития интернета, вконтакте, общество