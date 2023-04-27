https://ria.ru/20230427/guaido-1868011605.html

Венесуэльский депутат назвал политически разгромленным оппозиционера Гуаидо

Венесуэльский депутат назвал политически разгромленным оппозиционера Гуаидо - РИА Новости, 27.04.2023

Венесуэльский депутат назвал политически разгромленным оппозиционера Гуаидо

Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, который бежал из своей страны в США, потерпел политическое и моральное поражение от граждан, поскольку служил интересам... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T02:32

2023-04-27T02:32

2023-04-27T02:44

венесуэла

хуан гуаидо

николас мадуро

сша

колумбия

в мире

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КАРАКАС, 27 апр - РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, который бежал из своей страны в США, потерпел политическое и моральное поражение от граждан, поскольку служил интересам Вашингтона, а не соотечественников - такое мнение в комментарии РИА Новости высказал депутат национальной ассамблеи Рой Даса. Ранее Гуаидо сообщил, что нелегально покинул Венесуэлу, пешком перейдя в Колумбию, опасаясь обвинений со стороны государства. Он также заявил о намерении встретиться с международными делегациями, которые прибывают в Колумбию для участия в саммите 25 апреля. На следующий день он написал, что его изгнали из Колумбии, поэтому он направляется в США. По словам Дасы, США в попытке уничтожить боливарианский проект в Венесуэле использовали Гуаидо в "афере XXI века", когда государство лишили контроля над ключевыми заграничными активами. "Целью было не то, чтобы он управлял страной, потому что он никогда не управлял. Его целью были венесуэльские средства и кроме того - захват очень важных компаний, таких как Citgo. <…> Он послужил лишь рычагом в, я бы сказал, крупнейшей афере XXI века", — добавил Даса. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал его марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В конце декабря 2022 года оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка "временного правительства" назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера национальной ассамблеи (оппозиционный парламент). Таким образом, Гуаидо оставался незаконно провозглашенным главой государства без правительства и без управления парламентом.

https://ria.ru/20230422/sanktsii-1867043339.html

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венесуэла, хуан гуаидо, николас мадуро, сша, колумбия, в мире