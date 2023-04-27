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Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с возможной грозой - РИА Новости, 03.05.2023
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14:58 27.04.2023 (обновлено: 13:22 03.05.2023)
https://ria.ru/20230427/groza-1869397213.html
Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с возможной грозой
Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с возможной грозой - РИА Новости, 03.05.2023
Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с возможной грозой
Москвичам стоит быть внимательными на улице в связи с прогнозируемой грозой, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.05.2023
2023-04-27T14:58
2023-05-03T13:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в связи с прогнозируемой грозой, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 27 апреля в столице ожидаются гроза, дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.
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городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество

Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с возможной грозой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-сити" перед грозой
Международный деловой центр Москва-сити перед грозой - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Международный деловой центр "Москва-сити" перед грозой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в связи с прогнозируемой грозой, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 27 апреля в столице ожидаются гроза, дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.
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