https://ria.ru/20230427/groza-1869397213.html

Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с возможной грозой

Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с возможной грозой - РИА Новости, 03.05.2023

Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с возможной грозой

Москвичам стоит быть внимательными на улице в связи с прогнозируемой грозой, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.05.2023

2023-04-27T14:58

2023-04-27T14:58

2023-05-03T13:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в связи с прогнозируемой грозой, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 27 апреля в столице ожидаются гроза, дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20230418/zhivotnye-1866453224.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество