https://ria.ru/20230427/groza-1869397213.html
Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с возможной грозой
Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с возможной грозой - РИА Новости, 03.05.2023
Москвичей просят быть внимательными на улице в связи с возможной грозой
Москвичам стоит быть внимательными на улице в связи с прогнозируемой грозой, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.05.2023
2023-04-27T14:58
2023-04-27T14:58
2023-05-03T13:22
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городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в связи с прогнозируемой грозой, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 27 апреля в столице ожидаются гроза, дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20230418/zhivotnye-1866453224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество