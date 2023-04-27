Источник рассказал о новых хищениях на гособоронзаказе в Ростовской области
Ущерб от хищений на гособоронзаказе в Ростовской области вырос до 700 миллионов рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики выявили новые эпизоды хищения и легализации средств гособоронзаказа, выделяемых на производство комплектующих для тактических ракет в Ростовской области, сумма ущерба возросла с 80 до почти 700 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В начале года УФСБ России по Ростовской области сообщило о вскрывшейся схеме мошенничества гендиректора АО "Звезда-Стрела", начальника 222-го военного представительства Минобороны России и директора ООО "Таганрогский литейный завод" и ООО "ТПК "Горизонт". По данным оперативников, при заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты подозреваемые вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные о себестоимости изделия, чтобы потом похитить эти деньги. Сообщалось, что по данному, а также другим выявленным на тот момент эпизодам преступлений ущерб составил 80 миллионов рублей.
"В связи с новыми эпизодами возбуждено пять новых уголовных дел: по четырем эпизодам мошенничества и одно уголовное дело по легализации денежных средств. Суммарный ущерб приблизился к 700 миллионам рублей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что новые уголовные дела также связаны с хищением фигурантами средств гособоронзаказа, выделяемых на производство комплектующих для тактических ракет. По информации источника, стоимость продукции завышалась в несколько раз, а похищенные деньги гендиректор АО "Звезда-Стрела" тратил на строительство гостиниц и особняков в центральных районах Сочи.