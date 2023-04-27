https://ria.ru/20230427/gosoboronzakaz-1868143903.html

Источник рассказал о новых хищениях на гособоронзаказе в Ростовской области

Источник рассказал о новых хищениях на гособоронзаказе в Ростовской области - РИА Новости, 27.04.2023

Источник рассказал о новых хищениях на гособоронзаказе в Ростовской области

Силовики выявили новые эпизоды хищения и легализации средств гособоронзаказа, выделяемых на производство комплектующих для тактических ракет в Ростовской... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:35

2023-04-27T14:35

2023-04-27T14:55

происшествия

ростовская область

россия

сочи

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики выявили новые эпизоды хищения и легализации средств гособоронзаказа, выделяемых на производство комплектующих для тактических ракет в Ростовской области, сумма ущерба возросла с 80 до почти 700 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В начале года УФСБ России по Ростовской области сообщило о вскрывшейся схеме мошенничества гендиректора АО "Звезда-Стрела", начальника 222-го военного представительства Минобороны России и директора ООО "Таганрогский литейный завод" и ООО "ТПК "Горизонт". По данным оперативников, при заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты подозреваемые вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные о себестоимости изделия, чтобы потом похитить эти деньги. Сообщалось, что по данному, а также другим выявленным на тот момент эпизодам преступлений ущерб составил 80 миллионов рублей."В связи с новыми эпизодами возбуждено пять новых уголовных дел: по четырем эпизодам мошенничества и одно уголовное дело по легализации денежных средств. Суммарный ущерб приблизился к 700 миллионам рублей", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что новые уголовные дела также связаны с хищением фигурантами средств гособоронзаказа, выделяемых на производство комплектующих для тактических ракет. По информации источника, стоимость продукции завышалась в несколько раз, а похищенные деньги гендиректор АО "Звезда-Стрела" тратил на строительство гостиниц и особняков в центральных районах Сочи.

https://ria.ru/20230418/shtrafy-1866060299.html

https://ria.ru/20230424/rosatom-1867286132.html

ростовская область

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сочи

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростовская область, россия, сочи