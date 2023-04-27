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Источник рассказал о новых хищениях на гособоронзаказе в Ростовской области - РИА Новости, 27.04.2023
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14:35 27.04.2023 (обновлено: 14:55 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/gosoboronzakaz-1868143903.html
Источник рассказал о новых хищениях на гособоронзаказе в Ростовской области
Источник рассказал о новых хищениях на гособоронзаказе в Ростовской области - РИА Новости, 27.04.2023
Источник рассказал о новых хищениях на гособоронзаказе в Ростовской области
Силовики выявили новые эпизоды хищения и легализации средств гособоронзаказа, выделяемых на производство комплектующих для тактических ракет в Ростовской... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:35
2023-04-27T14:55
происшествия
ростовская область
россия
сочи
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики выявили новые эпизоды хищения и легализации средств гособоронзаказа, выделяемых на производство комплектующих для тактических ракет в Ростовской области, сумма ущерба возросла с 80 до почти 700 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.В начале года УФСБ России по Ростовской области сообщило о вскрывшейся схеме мошенничества гендиректора АО "Звезда-Стрела", начальника 222-го военного представительства Минобороны России и директора ООО "Таганрогский литейный завод" и ООО "ТПК "Горизонт". По данным оперативников, при заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты подозреваемые вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные о себестоимости изделия, чтобы потом похитить эти деньги. Сообщалось, что по данному, а также другим выявленным на тот момент эпизодам преступлений ущерб составил 80 миллионов рублей."В связи с новыми эпизодами возбуждено пять новых уголовных дел: по четырем эпизодам мошенничества и одно уголовное дело по легализации денежных средств. Суммарный ущерб приблизился к 700 миллионам рублей", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что новые уголовные дела также связаны с хищением фигурантами средств гособоронзаказа, выделяемых на производство комплектующих для тактических ракет. По информации источника, стоимость продукции завышалась в несколько раз, а похищенные деньги гендиректор АО "Звезда-Стрела" тратил на строительство гостиниц и особняков в центральных районах Сочи.
https://ria.ru/20230418/shtrafy-1866060299.html
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происшествия, ростовская область, россия, сочи
Происшествия, Ростовская область, Россия, Сочи
Источник рассказал о новых хищениях на гособоронзаказе в Ростовской области

Ущерб от хищений на гособоронзаказе в Ростовской области вырос до 700 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики выявили новые эпизоды хищения и легализации средств гособоронзаказа, выделяемых на производство комплектующих для тактических ракет в Ростовской области, сумма ущерба возросла с 80 до почти 700 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В начале года УФСБ России по Ростовской области сообщило о вскрывшейся схеме мошенничества гендиректора АО "Звезда-Стрела", начальника 222-го военного представительства Минобороны России и директора ООО "Таганрогский литейный завод" и ООО "ТПК "Горизонт". По данным оперативников, при заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты подозреваемые вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные о себестоимости изделия, чтобы потом похитить эти деньги. Сообщалось, что по данному, а также другим выявленным на тот момент эпизодам преступлений ущерб составил 80 миллионов рублей.
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"В связи с новыми эпизодами возбуждено пять новых уголовных дел: по четырем эпизодам мошенничества и одно уголовное дело по легализации денежных средств. Суммарный ущерб приблизился к 700 миллионам рублей", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что новые уголовные дела также связаны с хищением фигурантами средств гособоронзаказа, выделяемых на производство комплектующих для тактических ракет. По информации источника, стоимость продукции завышалась в несколько раз, а похищенные деньги гендиректор АО "Звезда-Стрела" тратил на строительство гостиниц и особняков в центральных районах Сочи.
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