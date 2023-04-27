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ФСБ попросила арестовать россиянина Расулова по делу о госизмене - РИА Новости, 27.04.2023
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15:47 27.04.2023 (обновлено: 16:03 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/gosizmena-1868170572.html
ФСБ попросила арестовать россиянина Расулова по делу о госизмене
ФСБ попросила арестовать россиянина Расулова по делу о госизмене - РИА Новости, 27.04.2023
ФСБ попросила арестовать россиянина Расулова по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы будет рассматривать ходатайства ФСБ об аресте россиянина Расулова по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:47
2023-04-27T16:03
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы будет рассматривать ходатайства ФСБ об аресте россиянина Расулова по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде."Лефортовским судом Москвы зарегистрировано ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Расулова Р.Н.", - рассказал собеседник агентства.Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности материалов.
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Кирилл Волков
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
ФСБ попросила арестовать россиянина Расулова по делу о госизмене

Следствие ФСБ попросило московский суд арестовать россиянина Расулова по делу о госизмене

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы будет рассматривать ходатайства ФСБ об аресте россиянина Расулова по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
"Лефортовским судом Москвы зарегистрировано ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Расулова Р.Н.", - рассказал собеседник агентства.
Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности материалов.
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ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Москва
 
 
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