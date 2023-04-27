https://ria.ru/20230427/gosizmena-1868170572.html

ФСБ попросила арестовать россиянина Расулова по делу о госизмене

ФСБ попросила арестовать россиянина Расулова по делу о госизмене - РИА Новости, 27.04.2023

ФСБ попросила арестовать россиянина Расулова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы будет рассматривать ходатайства ФСБ об аресте россиянина Расулова по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:47

2023-04-27T15:47

2023-04-27T16:03

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы будет рассматривать ходатайства ФСБ об аресте россиянина Расулова по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде."Лефортовским судом Москвы зарегистрировано ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Расулова Р.Н.", - рассказал собеседник агентства.Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности материалов.

https://ria.ru/20230422/arest-1867052075.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва