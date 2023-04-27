https://ria.ru/20230427/goral-1868013686.html

В приморском нацпарке впервые попало на видео одно из самых редких копытных

В приморском нацпарке впервые попало на видео одно из самых редких копытных - РИА Новости, 27.04.2023

В приморском нацпарке впервые попало на видео одно из самых редких копытных

Краснокнижный амурский горал впервые попал на видеозапись на территории приморского национального парка "Земля леопарда", сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T03:32

2023-04-27T03:32

2023-04-27T03:32

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приморский край

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Краснокнижный амурский горал впервые попал на видеозапись на территории приморского национального парка "Земля леопарда", сообщили в пресс-службе учреждения. "Первое видео амурского горала в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае получили ученые на этой территории в дикой природе... На видео заснят одинокий амурский горал, прогуливающийся по каменистому склону. У животного серо-коричневая шерсть, длинный хвост и изогнутые рога, по которым можно судить, что это взрослая самка возрастом около 4-5 лет", - рассказали в пресс-службе нацпарка.В пресс-службе отметили, что запись с фотоловушки поможет определить численность местной популяции этих "чрезвычайно редких животных". У горалов есть "индивидуальные особенности", по которым их можно различать внешне для подсчета. Горал – редкий охраняемый вид, он занесен в международную Красную Книгу. В России охота на него запрещена с 1924 года. Горал обитает на Дальнем Востоке России, в северо-восточном Китае, а также на Корейском полуострове. Общая численность вида науке неизвестна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки.

https://ria.ru/20230322/leopard-1859697414.html

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россия, приморский край, дальний восток