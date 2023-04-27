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В приморском нацпарке впервые попало на видео одно из самых редких копытных - РИА Новости, 27.04.2023
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03:32 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/goral-1868013686.html
В приморском нацпарке впервые попало на видео одно из самых редких копытных
В приморском нацпарке впервые попало на видео одно из самых редких копытных - РИА Новости, 27.04.2023
В приморском нацпарке впервые попало на видео одно из самых редких копытных
Краснокнижный амурский горал впервые попал на видеозапись на территории приморского национального парка "Земля леопарда", сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T03:32
2023-04-27T03:32
россия
приморский край
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Краснокнижный амурский горал впервые попал на видеозапись на территории приморского национального парка "Земля леопарда", сообщили в пресс-службе учреждения. "Первое видео амурского горала в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае получили ученые на этой территории в дикой природе... На видео заснят одинокий амурский горал, прогуливающийся по каменистому склону. У животного серо-коричневая шерсть, длинный хвост и изогнутые рога, по которым можно судить, что это взрослая самка возрастом около 4-5 лет", - рассказали в пресс-службе нацпарка.В пресс-службе отметили, что запись с фотоловушки поможет определить численность местной популяции этих "чрезвычайно редких животных". У горалов есть "индивидуальные особенности", по которым их можно различать внешне для подсчета. Горал – редкий охраняемый вид, он занесен в международную Красную Книгу. В России охота на него запрещена с 1924 года. Горал обитает на Дальнем Востоке России, в северо-восточном Китае, а также на Корейском полуострове. Общая численность вида науке неизвестна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки.
https://ria.ru/20230322/leopard-1859697414.html
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россия, приморский край, дальний восток
Россия, Приморский край, Дальний Восток
В приморском нацпарке впервые попало на видео одно из самых редких копытных

В приморском нацпарке "Земля леопарда" попало на видео одно из самых редких копытных мира

© Фото : @instagram/amurleo_landАмурский горал, занесённый в Красную книгу, на территории национального парка "Земле леопарда"
Амурский горал, занесённый в Красную книгу, на территории национального парка Земле леопарда - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : @instagram/amurleo_land
Амурский горал, занесённый в Красную книгу, на территории национального парка "Земле леопарда". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Краснокнижный амурский горал впервые попал на видеозапись на территории приморского национального парка "Земля леопарда", сообщили в пресс-службе учреждения.
"Первое видео амурского горала в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае получили ученые на этой территории в дикой природе... На видео заснят одинокий амурский горал, прогуливающийся по каменистому склону. У животного серо-коричневая шерсть, длинный хвост и изогнутые рога, по которым можно судить, что это взрослая самка возрастом около 4-5 лет", - рассказали в пресс-службе нацпарка.
В пресс-службе отметили, что запись с фотоловушки поможет определить численность местной популяции этих "чрезвычайно редких животных". У горалов есть "индивидуальные особенности", по которым их можно различать внешне для подсчета.
Горал – редкий охраняемый вид, он занесен в международную Красную Книгу. В России охота на него запрещена с 1924 года. Горал обитает на Дальнем Востоке России, в северо-восточном Китае, а также на Корейском полуострове. Общая численность вида науке неизвестна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки.
Утренняя зарядка леопарда
Занятия "фитнесом" редчайшего леопарда в нацпарке Приморья попали на видео
22 марта, 10:29
 
РоссияПриморский крайДальний Восток
 
 
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