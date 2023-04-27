В приморском нацпарке впервые попало на видео одно из самых редких копытных
В приморском нацпарке "Земля леопарда" попало на видео одно из самых редких копытных мира
© Фото : @instagram/amurleo_landАмурский горал, занесённый в Красную книгу, на территории национального парка "Земле леопарда"
Амурский горал, занесённый в Красную книгу, на территории национального парка "Земле леопарда". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Краснокнижный амурский горал впервые попал на видеозапись на территории приморского национального парка "Земля леопарда", сообщили в пресс-службе учреждения.
"Первое видео амурского горала в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае получили ученые на этой территории в дикой природе... На видео заснят одинокий амурский горал, прогуливающийся по каменистому склону. У животного серо-коричневая шерсть, длинный хвост и изогнутые рога, по которым можно судить, что это взрослая самка возрастом около 4-5 лет", - рассказали в пресс-службе нацпарка.
В пресс-службе отметили, что запись с фотоловушки поможет определить численность местной популяции этих "чрезвычайно редких животных". У горалов есть "индивидуальные особенности", по которым их можно различать внешне для подсчета.
Горал – редкий охраняемый вид, он занесен в международную Красную Книгу. В России охота на него запрещена с 1924 года. Горал обитает на Дальнем Востоке России, в северо-восточном Китае, а также на Корейском полуострове. Общая численность вида науке неизвестна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки.