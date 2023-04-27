Антиохийская церковь высказалась о гонениях на УПЦ
Антиохийская церковь призвала мировых лидеров обратить внимание на гонения на УПЦ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПатриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х во время встречи с делегацией российских религиозных деятелей в резиденции патриарха в Дамаске. 19 ноября 2018
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Синод Антиохийской церкви призвал мировых лидеров обратить внимание на дискриминацию и нарушение прав и свобод верующих канонической Украинской православной церкви, выразив им солидарность, сообщила УПЦ в своем телеграм-канале.
Антиохийская православная церковь является крупнейшей церковью Ближнего Востока. По преданию, она была основана в 37 году нашей эры апостолами Петром и Павлом в городе Антиохия (ныне Антакья, Турция). Канонической территорией Антиохийской церкви являются Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова (за исключением Иордании).
"25 апреля 2023 года Священный синод Антиохийской православной церкви под председательством патриарха Иоанна Х провел свою 16-ю внеочередную сессию в Баламанде, на которой члены Синода выразили свою "солидарность с братьями в Украинской православной церкви, страдающими от лихолетья войны и несправедливости религиозных преследований", - сообщается в телеграм-канале Украинской православной церкви.
Как сообщила УПЦ, Синод Антиохийской православной церкви обратился к мировым лидерам с просьбой обратить внимание на дискриминацию и нарушение прав человека и религиозных свобод, которым подвергаются священнослужители и прихожане УПЦ, дело даже "дошло до изгнания монахов из Киево-Печерской лавры", которую УПЦ восстановила после разрушений в советские времена.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Раскольники ПЦУ силой отбирают храмы УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".