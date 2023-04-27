https://ria.ru/20230427/goneniya-1868001461.html

Антиохийская церковь высказалась о гонениях на УПЦ

Антиохийская церковь высказалась о гонениях на УПЦ - РИА Новости, 27.04.2023

Антиохийская церковь высказалась о гонениях на УПЦ

Синод Антиохийской церкви призвал мировых лидеров обратить внимание на дискриминацию и нарушение прав и свобод верующих канонической Украинской православной... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T07:12

2023-04-27T07:12

2023-04-27T07:12

религия

справки

ближний восток

украинская православная церковь

антиохийская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Синод Антиохийской церкви призвал мировых лидеров обратить внимание на дискриминацию и нарушение прав и свобод верующих канонической Украинской православной церкви, выразив им солидарность, сообщила УПЦ в своем телеграм-канале. Антиохийская православная церковь является крупнейшей церковью Ближнего Востока. По преданию, она была основана в 37 году нашей эры апостолами Петром и Павлом в городе Антиохия (ныне Антакья, Турция). Канонической территорией Антиохийской церкви являются Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова (за исключением Иордании). "25 апреля 2023 года Священный синод Антиохийской православной церкви под председательством патриарха Иоанна Х провел свою 16-ю внеочередную сессию в Баламанде, на которой члены Синода выразили свою "солидарность с братьями в Украинской православной церкви, страдающими от лихолетья войны и несправедливости религиозных преследований", - сообщается в телеграм-канале Украинской православной церкви. Как сообщила УПЦ, Синод Антиохийской православной церкви обратился к мировым лидерам с просьбой обратить внимание на дискриминацию и нарушение прав человека и религиозных свобод, которым подвергаются священнослужители и прихожане УПЦ, дело даже "дошло до изгнания монахов из Киево-Печерской лавры", которую УПЦ восстановила после разрушений в советские времена. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Раскольники ПЦУ силой отбирают храмы УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230420/reabilitatsiya-1866723967.html

https://ria.ru/20230426/sanktsii-1867899189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, ближний восток, украинская православная церковь, антиохийская православная церковь, ситуация вокруг упц