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Антиохийская церковь высказалась о гонениях на УПЦ - РИА Новости, 27.04.2023
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Религия
 
07:12 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/goneniya-1868001461.html
Антиохийская церковь высказалась о гонениях на УПЦ
Антиохийская церковь высказалась о гонениях на УПЦ - РИА Новости, 27.04.2023
Антиохийская церковь высказалась о гонениях на УПЦ
Синод Антиохийской церкви призвал мировых лидеров обратить внимание на дискриминацию и нарушение прав и свобод верующих канонической Украинской православной... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T07:12
2023-04-27T07:12
религия
справки
ближний восток
украинская православная церковь
антиохийская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Синод Антиохийской церкви призвал мировых лидеров обратить внимание на дискриминацию и нарушение прав и свобод верующих канонической Украинской православной церкви, выразив им солидарность, сообщила УПЦ в своем телеграм-канале. Антиохийская православная церковь является крупнейшей церковью Ближнего Востока. По преданию, она была основана в 37 году нашей эры апостолами Петром и Павлом в городе Антиохия (ныне Антакья, Турция). Канонической территорией Антиохийской церкви являются Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова (за исключением Иордании). "25 апреля 2023 года Священный синод Антиохийской православной церкви под председательством патриарха Иоанна Х провел свою 16-ю внеочередную сессию в Баламанде, на которой члены Синода выразили свою "солидарность с братьями в Украинской православной церкви, страдающими от лихолетья войны и несправедливости религиозных преследований", - сообщается в телеграм-канале Украинской православной церкви. Как сообщила УПЦ, Синод Антиохийской православной церкви обратился к мировым лидерам с просьбой обратить внимание на дискриминацию и нарушение прав человека и религиозных свобод, которым подвергаются священнослужители и прихожане УПЦ, дело даже "дошло до изгнания монахов из Киево-Печерской лавры", которую УПЦ восстановила после разрушений в советские времена. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Раскольники ПЦУ силой отбирают храмы УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230420/reabilitatsiya-1866723967.html
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справки, ближний восток, украинская православная церковь, антиохийская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Справки, Ближний Восток, Украинская православная церковь, Антиохийская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Антиохийская церковь высказалась о гонениях на УПЦ

Антиохийская церковь призвала мировых лидеров обратить внимание на гонения на УПЦ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПатриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х во время встречи с делегацией российских религиозных деятелей в резиденции патриарха в Дамаске. 19 ноября 2018
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х во время встречи с делегацией российских религиозных деятелей в резиденции патриарха в Дамаске. 19 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Синод Антиохийской церкви призвал мировых лидеров обратить внимание на дискриминацию и нарушение прав и свобод верующих канонической Украинской православной церкви, выразив им солидарность, сообщила УПЦ в своем телеграм-канале.
Антиохийская православная церковь является крупнейшей церковью Ближнего Востока. По преданию, она была основана в 37 году нашей эры апостолами Петром и Павлом в городе Антиохия (ныне Антакья, Турция). Канонической территорией Антиохийской церкви являются Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт и страны Аравийского полуострова (за исключением Иордании).
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"25 апреля 2023 года Священный синод Антиохийской православной церкви под председательством патриарха Иоанна Х провел свою 16-ю внеочередную сессию в Баламанде, на которой члены Синода выразили свою "солидарность с братьями в Украинской православной церкви, страдающими от лихолетья войны и несправедливости религиозных преследований", - сообщается в телеграм-канале Украинской православной церкви.
Как сообщила УПЦ, Синод Антиохийской православной церкви обратился к мировым лидерам с просьбой обратить внимание на дискриминацию и нарушение прав человека и религиозных свобод, которым подвергаются священнослужители и прихожане УПЦ, дело даже "дошло до изгнания монахов из Киево-Печерской лавры", которую УПЦ восстановила после разрушений в советские времена.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Раскольники ПЦУ силой отбирают храмы УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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