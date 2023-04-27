https://ria.ru/20230427/geroy-1868140804.html

Командиру добровольческого отряда из Якутии присвоено звание Героя России

Командиру добровольческого отряда из Якутии присвоено звание Героя России - РИА Новости, 27.04.2023

Командиру добровольческого отряда из Якутии присвоено звание Героя России

Командиру первого якутского добровольческого отряда "Боотур" из Якутии Александру Колесову присвоено звание Героя России, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:27

2023-04-27T14:27

2023-04-27T16:34

республика саха (якутия)

александр колесов

айсен николаев

якутск

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Командиру первого якутского добровольческого отряда "Боотур" из Якутии Александру Колесову присвоено звание Героя России, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.Николаев объявил о присвоении звания на торжестве в честь Дня республики в четверг.Всего за время проведения специальной военной операции в Якутии было сформировано пять добровольческих отрядов. Глава Якутии отметил, что Колесов первый из якутян-добровольцев, получивший высшее звание, присваиваемое за заслуги перед страной и народом.По информации властей республики, в сентябре 2022 года, во время тяжелейших сражений в ходе спецоперации на Украине, Колесов не только выполнил боевую задачу, но и вывел боевых товарищей из-под огня противника. Он организовал эффективную противотанковую оборону, параллельно обеспечив четкое информирование штаба армии о текущей боевой обстановке. Противник обладал шестикратным численным перевесом, стремился к окружению находящихся в селе подразделений Вооруженных сил РФ. Благодаря своевременно полученной от Колесова информации об оперативной обстановке, а также эффективности организованной им обороны, было своевременно проведена эвакуация. Колесов спас жизни 50 товарищей, лично уничтожил боевую технику и нанёс существенный урон живой силе противника.

https://ria.ru/20230408/koordinatory-1863987844.html

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Алёна Пава

александр колесов, айсен николаев, якутск, россия, республика саха (якутия)