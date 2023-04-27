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Командиру добровольческого отряда из Якутии присвоено звание Героя России - РИА Новости, 27.04.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
14:27 27.04.2023 (обновлено: 16:34 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/geroy-1868140804.html
Командиру добровольческого отряда из Якутии присвоено звание Героя России
Командиру добровольческого отряда из Якутии присвоено звание Героя России - РИА Новости, 27.04.2023
Командиру добровольческого отряда из Якутии присвоено звание Героя России
Командиру первого якутского добровольческого отряда "Боотур" из Якутии Александру Колесову присвоено звание Героя России, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:27
2023-04-27T16:34
республика саха (якутия)
александр колесов
айсен николаев
якутск
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Командиру первого якутского добровольческого отряда "Боотур" из Якутии Александру Колесову присвоено звание Героя России, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.Николаев объявил о присвоении звания на торжестве в честь Дня республики в четверг.Всего за время проведения специальной военной операции в Якутии было сформировано пять добровольческих отрядов. Глава Якутии отметил, что Колесов первый из якутян-добровольцев, получивший высшее звание, присваиваемое за заслуги перед страной и народом.По информации властей республики, в сентябре 2022 года, во время тяжелейших сражений в ходе спецоперации на Украине, Колесов не только выполнил боевую задачу, но и вывел боевых товарищей из-под огня противника. Он организовал эффективную противотанковую оборону, параллельно обеспечив четкое информирование штаба армии о текущей боевой обстановке. Противник обладал шестикратным численным перевесом, стремился к окружению находящихся в селе подразделений Вооруженных сил РФ. Благодаря своевременно полученной от Колесова информации об оперативной обстановке, а также эффективности организованной им обороны, было своевременно проведена эвакуация. Колесов спас жизни 50 товарищей, лично уничтожил боевую технику и нанёс существенный урон живой силе противника.
https://ria.ru/20230408/koordinatory-1863987844.html
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александр колесов, айсен николаев, якутск, россия, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Александр Колесов, Айсен Николаев, Якутск, Россия, Республика Саха (Якутия)

Командиру добровольческого отряда из Якутии присвоено звание Героя России

© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Глава Якутии Айсен Николаев на торжестве в честь Дня республики объявил о присвоении звания Героя РФ первому якутянину-участнику специальной военной операции Александру Колесову
Глава Якутии Айсен Николаев на торжестве в честь Дня республики объявил о присвоении звания Героя РФ первому якутянину-участнику специальной военной операции Александру Колесову - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
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ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Командиру первого якутского добровольческого отряда "Боотур" из Якутии Александру Колесову присвоено звание Героя России, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
Николаев объявил о присвоении звания на торжестве в честь Дня республики в четверг.
«

"С огромной гордостью рад сообщить всем якутянам радостную весть. В преддверии Дня Республики Саха (Якутия) указом президента Российской Федерации командиру добровольческого отряда "Боотур" Александру Гаврильевичу Колесову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. Мы все россияне – один многонациональный народ и вместе мы могучая сила, способная противостоять любым угрозам и любым посягательствам", - сказал Николаев на церемонии.

© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Глава Якутии Айсен Николаев на торжестве в честь Дня республики объявил о присвоении звания Героя РФ первому якутянину-участнику специальной военной операции Александру Колесову
Глава Якутии Айсен Николаев на торжестве в честь Дня республики объявил о присвоении звания Героя РФ первому якутянину-участнику специальной военной операции Александру Колесову - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Глава Якутии Айсен Николаев на торжестве в честь Дня республики объявил о присвоении звания Героя РФ первому якутянину-участнику специальной военной операции Александру Колесову
Всего за время проведения специальной военной операции в Якутии было сформировано пять добровольческих отрядов. Глава Якутии отметил, что Колесов первый из якутян-добровольцев, получивший высшее звание, присваиваемое за заслуги перед страной и народом.
По информации властей республики, в сентябре 2022 года, во время тяжелейших сражений в ходе спецоперации на Украине, Колесов не только выполнил боевую задачу, но и вывел боевых товарищей из-под огня противника. Он организовал эффективную противотанковую оборону, параллельно обеспечив четкое информирование штаба армии о текущей боевой обстановке. Противник обладал шестикратным численным перевесом, стремился к окружению находящихся в селе подразделений Вооруженных сил РФ. Благодаря своевременно полученной от Колесова информации об оперативной обстановке, а также эффективности организованной им обороны, было своевременно проведена эвакуация. Колесов спас жизни 50 товарищей, лично уничтожил боевую технику и нанёс существенный урон живой силе противника.
Якутск - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
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8 апреля, 18:22
 
Республика Саха (Якутия)Александр КолесовАйсен НиколаевЯкутскРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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