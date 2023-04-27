Командиру добровольческого отряда из Якутии присвоено звание Героя России
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Глава Якутии Айсен Николаев на торжестве в честь Дня республики объявил о присвоении звания Героя РФ первому якутянину-участнику специальной военной операции Александру Колесову
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Командиру первого якутского добровольческого отряда "Боотур" из Якутии Александру Колесову присвоено звание Героя России, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
Николаев объявил о присвоении звания на торжестве в честь Дня республики в четверг.
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"С огромной гордостью рад сообщить всем якутянам радостную весть. В преддверии Дня Республики Саха (Якутия) указом президента Российской Федерации командиру добровольческого отряда "Боотур" Александру Гаврильевичу Колесову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. Мы все россияне – один многонациональный народ и вместе мы могучая сила, способная противостоять любым угрозам и любым посягательствам", - сказал Николаев на церемонии.
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Глава Якутии Айсен Николаев на торжестве в честь Дня республики объявил о присвоении звания Героя РФ первому якутянину-участнику специальной военной операции Александру Колесову
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Глава Якутии Айсен Николаев на торжестве в честь Дня республики объявил о присвоении звания Героя РФ первому якутянину-участнику специальной военной операции Александру Колесову
Всего за время проведения специальной военной операции в Якутии было сформировано пять добровольческих отрядов. Глава Якутии отметил, что Колесов первый из якутян-добровольцев, получивший высшее звание, присваиваемое за заслуги перед страной и народом.
По информации властей республики, в сентябре 2022 года, во время тяжелейших сражений в ходе спецоперации на Украине, Колесов не только выполнил боевую задачу, но и вывел боевых товарищей из-под огня противника. Он организовал эффективную противотанковую оборону, параллельно обеспечив четкое информирование штаба армии о текущей боевой обстановке. Противник обладал шестикратным численным перевесом, стремился к окружению находящихся в селе подразделений Вооруженных сил РФ. Благодаря своевременно полученной от Колесова информации об оперативной обстановке, а также эффективности организованной им обороны, было своевременно проведена эвакуация. Колесов спас жизни 50 товарищей, лично уничтожил боевую технику и нанёс существенный урон живой силе противника.