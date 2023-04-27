https://ria.ru/20230427/gadzhety-1868017853.html

Россиян предупредили о взрывающихся под подушкой телефонах

Россиян предупредили о взрывающихся под подушкой телефонах - РИА Новости, 27.04.2023

Россиян предупредили о взрывающихся под подушкой телефонах

Оставленные под подушкой, на солнце или в заднем кармане гаджеты с литий-ионным аккумулятором могут взорваться из-за перегрева батареи или механического... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T06:05

2023-04-27T06:05

2023-04-27T06:43

роскачество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Оставленные под подушкой, на солнце или в заднем кармане гаджеты с литий-ионным аккумулятором могут взорваться из-за перегрева батареи или механического повреждения, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Там отметили, что это касается гаджетов с литий-ионным аккумулятором - это самый популярный тип батареи в таких устройствах, как сотовые телефоны, ноутбуки, цифровые фотоаппараты, электросамокаты, наушники, видеокамеры и электромобили. Он отличается от других подобных энергоносителей своей универсальностью, высокой плотностью энергии и неприхотливостью в плане обслуживания. Однако, например, из-за резкого перепада температуры такая батарея начинает вырабатывать газ, аккумулятор "надувается", а в редких случаях можно обнаружить течь. К тому же любое "повреждение или удар могут привести к чрезмерному нагреву батареи, что может повлечь за собой взрыв". В связи с этим в Роскачестве рекомендуют пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными данной фирмой блоками, не допускать перегрева аппарата, оставляя его под прямыми лучами солнца или под подушкой, оставлять гаджет в стороне, если планируется активное занятие спортом, а также не носить устройство в заднем кармане одежды, поскольку аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений или механического повреждения. "Во время зарядки старайтесь не запускать энергоемкие игры и "тяжелые" для гаджета процессы, иначе ваше устройство получит двойной перегрев, и, как следствие, сократится срок службы аккумулятора. Это правило не распространяется на случай, когда уровень заряда уже полон. Обычное использование гаджета на зарядке также ничем не грозит батарее", - заключили в организации.

https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857475504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскачество