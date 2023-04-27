https://ria.ru/20230427/gadzhety-1868017853.html
Россиян предупредили о взрывающихся под подушкой телефонах
Россиян предупредили о взрывающихся под подушкой телефонах - РИА Новости, 27.04.2023
Россиян предупредили о взрывающихся под подушкой телефонах
Оставленные под подушкой, на солнце или в заднем кармане гаджеты с литий-ионным аккумулятором могут взорваться из-за перегрева батареи или механического... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T06:05
2023-04-27T06:05
2023-04-27T06:43
роскачество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Оставленные под подушкой, на солнце или в заднем кармане гаджеты с литий-ионным аккумулятором могут взорваться из-за перегрева батареи или механического повреждения, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Там отметили, что это касается гаджетов с литий-ионным аккумулятором - это самый популярный тип батареи в таких устройствах, как сотовые телефоны, ноутбуки, цифровые фотоаппараты, электросамокаты, наушники, видеокамеры и электромобили. Он отличается от других подобных энергоносителей своей универсальностью, высокой плотностью энергии и неприхотливостью в плане обслуживания. Однако, например, из-за резкого перепада температуры такая батарея начинает вырабатывать газ, аккумулятор "надувается", а в редких случаях можно обнаружить течь. К тому же любое "повреждение или удар могут привести к чрезмерному нагреву батареи, что может повлечь за собой взрыв". В связи с этим в Роскачестве рекомендуют пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными данной фирмой блоками, не допускать перегрева аппарата, оставляя его под прямыми лучами солнца или под подушкой, оставлять гаджет в стороне, если планируется активное занятие спортом, а также не носить устройство в заднем кармане одежды, поскольку аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений или механического повреждения. "Во время зарядки старайтесь не запускать энергоемкие игры и "тяжелые" для гаджета процессы, иначе ваше устройство получит двойной перегрев, и, как следствие, сократится срок службы аккумулятора. Это правило не распространяется на случай, когда уровень заряда уже полон. Обычное использование гаджета на зарядке также ничем не грозит батарее", - заключили в организации.
https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857475504.html
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роскачество
Россиян предупредили о взрывающихся под подушкой телефонах
Роскачество: оставленные под подушкой или в заднем кармане гаджеты могут взорваться
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Оставленные под подушкой, на солнце или в заднем кармане гаджеты с литий-ионным аккумулятором могут взорваться из-за перегрева батареи или механического повреждения, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
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"Участились внезапные случаи возгорания аккумуляторов разных устройств, после которых у пострадавших пользователей остаются ожоги на теле, требующие врачебного вмешательства, сгорают автомобили и дома. Последние несколько лет не проходит и месяца без очередного подобного взрыва. Мы все в какой-то степени в опасности, пока каждый из нас имеет в кармане, на столе или в руках устройства, способные нанести серьезный вред здоровью. Эти устройства могут стать взрывными по неосторожности или из-за халатности производителя", - сообщили в организации.
Там отметили, что это касается гаджетов с литий-ионным аккумулятором - это самый популярный тип батареи в таких устройствах, как сотовые телефоны, ноутбуки, цифровые фотоаппараты, электросамокаты, наушники, видеокамеры и электромобили. Он отличается от других подобных энергоносителей своей универсальностью, высокой плотностью энергии и неприхотливостью в плане обслуживания.
Однако, например, из-за резкого перепада температуры такая батарея начинает вырабатывать газ, аккумулятор "надувается", а в редких случаях можно обнаружить течь. К тому же любое "повреждение или удар могут привести к чрезмерному нагреву батареи, что может повлечь за собой взрыв".
В связи с этим в Роскачестве рекомендуют пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными данной фирмой блоками, не допускать перегрева аппарата, оставляя его под прямыми лучами солнца или под подушкой, оставлять гаджет в стороне, если планируется активное занятие спортом, а также не носить устройство в заднем кармане одежды, поскольку аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений или механического повреждения.
"Во время зарядки старайтесь не запускать энергоемкие игры и "тяжелые" для гаджета процессы, иначе ваше устройство получит двойной перегрев, и, как следствие, сократится срок службы аккумулятора. Это правило не распространяется на случай, когда уровень заряда уже полон. Обычное использование гаджета на зарядке также ничем не грозит батарее", - заключили в организации.
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества