В Астрахани стартовал Каспийский форум по информационной безопасности
В Астрахани открылся Каспийский форум по информационной безопасности "Инфофорум-Астрахань"
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Астраханской областиГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на открытии Каспийского форума информационной безопасности
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Астраханской области
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на открытии Каспийского форума информационной безопасности. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Межрегиональный Каспийский форум по информационной безопасности "Инфофорум-Астрахань" открылся в Астрахани в очном и онлайн форматах, сообщила администрация губернатора Астраханской области.
Участниками мероприятия стали представители Белоруссии, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Центрального и Дальневосточного федеральных округов. Это отраслевые эксперты, руководители компаний в сфере информационно-коммуникационной безопасности, предприятий, которые развивают цифровую инфраструктуру.
"Такие мероприятия как "Инфофорум" являются хорошей площадкой для обмена опытом, взаимодействия органов власти и бизнеса с передовыми разработчиками отечественного программного обеспечения. Сегодня в Астрахани собрались основные игроки рынка информационной безопасности, мы внимательно изучаем их продукты, практики для того, чтобы обеспечить информационную безопасность региона и его жителей", - сказал на открытии форума губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Он отметил, что цифровая трансформация - одна из ключевых задач Астраханской области. Благодаря федеральным и региональным мерам поддержки количество аккредитованных IТ-компаний в регионе увеличивается. Это способствует повышению уровня информационной безопасности в регионе.
В 2022 году, как и многие регионы России, Астраханская область подверглась хакерским атакам и ложным сообщениям о минировании образовательных учреждений. Специалисты по информационной безопасности оперативно внедрили передовое программное обеспечение, которое защитило ресурсы региональных органов власти, а благодаря использованию централизованного отечественного ПО удалось избежать получения и распространения ложных террористических сообщений.
Еще одна важная задача, по мнению губернатора Астраханской области, - это защита детей от вредной информации. Необходимо разработать эффективные механизмы противодействия вовлечению молодежи в киберпреступность, в том числе через социальные сети.