https://ria.ru/20230427/forum-1868075949.html

В Астрахани стартовал Каспийский форум по информационной безопасности

В Астрахани стартовал Каспийский форум по информационной безопасности - РИА Новости, 27.04.2023

В Астрахани стартовал Каспийский форум по информационной безопасности

Межрегиональный Каспийский форум по информационной безопасности "Инфофорум-Астрахань" открылся в Астрахани в очном и онлайн форматах, сообщила администрация... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:54

2023-04-27T11:54

2023-04-27T11:54

астраханская область

астраханская область

астрахань

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Межрегиональный Каспийский форум по информационной безопасности "Инфофорум-Астрахань" открылся в Астрахани в очном и онлайн форматах, сообщила администрация губернатора Астраханской области. Участниками мероприятия стали представители Белоруссии, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Центрального и Дальневосточного федеральных округов. Это отраслевые эксперты, руководители компаний в сфере информационно-коммуникационной безопасности, предприятий, которые развивают цифровую инфраструктуру. "Такие мероприятия как "Инфофорум" являются хорошей площадкой для обмена опытом, взаимодействия органов власти и бизнеса с передовыми разработчиками отечественного программного обеспечения. Сегодня в Астрахани собрались основные игроки рынка информационной безопасности, мы внимательно изучаем их продукты, практики для того, чтобы обеспечить информационную безопасность региона и его жителей", - сказал на открытии форума губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он отметил, что цифровая трансформация - одна из ключевых задач Астраханской области. Благодаря федеральным и региональным мерам поддержки количество аккредитованных IТ-компаний в регионе увеличивается. Это способствует повышению уровня информационной безопасности в регионе. В 2022 году, как и многие регионы России, Астраханская область подверглась хакерским атакам и ложным сообщениям о минировании образовательных учреждений. Специалисты по информационной безопасности оперативно внедрили передовое программное обеспечение, которое защитило ресурсы региональных органов власти, а благодаря использованию централизованного отечественного ПО удалось избежать получения и распространения ложных террористических сообщений. Еще одна важная задача, по мнению губернатора Астраханской области, - это защита детей от вредной информации. Необходимо разработать эффективные механизмы противодействия вовлечению молодежи в киберпреступность, в том числе через социальные сети.

https://ria.ru/20230419/vbrosy-1866355090.html

https://ria.ru/20230414/sovbez-1865308331.html

астраханская область

астрахань

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астраханская область, астрахань, игорь бабушкин