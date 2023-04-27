Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани стартовал Каспийский форум по информационной безопасности - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область
Астраханская область
 
11:54 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/forum-1868075949.html
В Астрахани стартовал Каспийский форум по информационной безопасности
В Астрахани стартовал Каспийский форум по информационной безопасности - РИА Новости, 27.04.2023
В Астрахани стартовал Каспийский форум по информационной безопасности
Межрегиональный Каспийский форум по информационной безопасности "Инфофорум-Астрахань" открылся в Астрахани в очном и онлайн форматах, сообщила администрация... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:54
2023-04-27T11:54
астраханская область
астраханская область
астрахань
игорь бабушкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868073619_0:136:2524:1556_1920x0_80_0_0_2d8ca8dcd0307757b254dc080189f925.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Межрегиональный Каспийский форум по информационной безопасности "Инфофорум-Астрахань" открылся в Астрахани в очном и онлайн форматах, сообщила администрация губернатора Астраханской области. Участниками мероприятия стали представители Белоруссии, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Центрального и Дальневосточного федеральных округов. Это отраслевые эксперты, руководители компаний в сфере информационно-коммуникационной безопасности, предприятий, которые развивают цифровую инфраструктуру. "Такие мероприятия как "Инфофорум" являются хорошей площадкой для обмена опытом, взаимодействия органов власти и бизнеса с передовыми разработчиками отечественного программного обеспечения. Сегодня в Астрахани собрались основные игроки рынка информационной безопасности, мы внимательно изучаем их продукты, практики для того, чтобы обеспечить информационную безопасность региона и его жителей", - сказал на открытии форума губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он отметил, что цифровая трансформация - одна из ключевых задач Астраханской области. Благодаря федеральным и региональным мерам поддержки количество аккредитованных IТ-компаний в регионе увеличивается. Это способствует повышению уровня информационной безопасности в регионе. В 2022 году, как и многие регионы России, Астраханская область подверглась хакерским атакам и ложным сообщениям о минировании образовательных учреждений. Специалисты по информационной безопасности оперативно внедрили передовое программное обеспечение, которое защитило ресурсы региональных органов власти, а благодаря использованию централизованного отечественного ПО удалось избежать получения и распространения ложных террористических сообщений. Еще одна важная задача, по мнению губернатора Астраханской области, - это защита детей от вредной информации. Необходимо разработать эффективные механизмы противодействия вовлечению молодежи в киберпреступность, в том числе через социальные сети.
https://ria.ru/20230419/vbrosy-1866355090.html
https://ria.ru/20230414/sovbez-1865308331.html
астраханская область
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868073619_136:0:2389:1690_1920x0_80_0_0_704e8a52e651ba49f5cde4d409756c53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, астрахань, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Астрахань, Игорь Бабушкин
В Астрахани стартовал Каспийский форум по информационной безопасности

В Астрахани открылся Каспийский форум по информационной безопасности "Инфофорум-Астрахань"

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Астраханской областиГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на открытии Каспийского форума информационной безопасности
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на открытии Каспийского форума информационной безопасности - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Астраханской области
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на открытии Каспийского форума информационной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Межрегиональный Каспийский форум по информационной безопасности "Инфофорум-Астрахань" открылся в Астрахани в очном и онлайн форматах, сообщила администрация губернатора Астраханской области.
Участниками мероприятия стали представители Белоруссии, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Центрального и Дальневосточного федеральных округов. Это отраслевые эксперты, руководители компаний в сфере информационно-коммуникационной безопасности, предприятий, которые развивают цифровую инфраструктуру.
Здание правительства Тюменской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Тюменский губернатор поручил усилить борьбу с информационными вбросами
19 апреля, 15:07
"Такие мероприятия как "Инфофорум" являются хорошей площадкой для обмена опытом, взаимодействия органов власти и бизнеса с передовыми разработчиками отечественного программного обеспечения. Сегодня в Астрахани собрались основные игроки рынка информационной безопасности, мы внимательно изучаем их продукты, практики для того, чтобы обеспечить информационную безопасность региона и его жителей", - сказал на открытии форума губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Он отметил, что цифровая трансформация - одна из ключевых задач Астраханской области. Благодаря федеральным и региональным мерам поддержки количество аккредитованных IТ-компаний в регионе увеличивается. Это способствует повышению уровня информационной безопасности в регионе.
В 2022 году, как и многие регионы России, Астраханская область подверглась хакерским атакам и ложным сообщениям о минировании образовательных учреждений. Специалисты по информационной безопасности оперативно внедрили передовое программное обеспечение, которое защитило ресурсы региональных органов власти, а благодаря использованию централизованного отечественного ПО удалось избежать получения и распространения ложных террористических сообщений.
Еще одна важная задача, по мнению губернатора Астраханской области, - это защита детей от вредной информации. Необходимо разработать эффективные механизмы противодействия вовлечению молодежи в киберпреступность, в том числе через социальные сети.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Путин предложил Совбезу рассмотреть вопросы информационной безопасности
14 апреля, 13:18
 
Астраханская областьАстраханская областьАстраханьИгорь Бабушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала