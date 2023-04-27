https://ria.ru/20230427/finlyandiya-1868156246.html

Финляндия захватила часть России. Чем ответит Москва?

Финляндия захватила часть России. Чем ответит Москва? - РИА Новости, 27.04.2023

Финляндия захватила часть России. Чем ответит Москва?

Едва финны вступили в НАТО, как уже арестовали несколько квартир в центре Хельсинки, которые принадлежат Москве. Решение не окончательное — приставы якобы... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:02

2023-04-27T15:02

2023-04-27T15:09

россия

финляндия

москва

владимир путин

политика

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Едва финны вступили в НАТО, как уже арестовали несколько квартир в центре Хельсинки, которые принадлежат Москве. Решение не окончательное — приставы якобы проверяют жилье на связь с Россией. Каким будет ответ — в материале РИА Новости.Прощай столицаКрупнейшее финское издание Helsingin Sanomat сообщило об аресте в центре Хельсинки семи квартир, которые принадлежат Российскому центру науки и культуры. Площадь апартаментов составляет от 36 до 175 квадратных метров, а их суммарная стоимость оценивается в 1,4 миллиона евро.Судебные приставы сообщили российскому центру, что любые действия с земельным участком, на котором он расположен, и квартирами будут заблокированы на три недели. За это время власти собираются выяснить, распространяются ли на недвижимость европейские санкции.В российском МИД опротестовали решение, пояснив, что объекты находятся в собственности федерации. После этого был снят арест с земельного участка, но квартиры так и остались в подвешенном состоянии. В российском дипломатическом ведомстве считают, что приставы очень долго проверяют право собственности. Местные журналисты справились с той же задачей всего за несколько минут, направив запрос в национальный центр недвижимости.Не первая жертваПо данным Службы судебных приставов Финляндии, в республике под антироссийскими санкциями оказались более 1700 ответчиков, у которых арестованы активы на сумму около 244 миллионов евро. Уже подано около 30 апелляций и начались судебные процессы.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Теперь в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами.Санкционная войнаОтношения между Москвой и Хельсинки осложнились после начала спецоперации. Финны присоединились к антироссийским санкциям и перестали закупать у восточного соседа нефть, газ, уголь, электричество, древесину и другие товары. В свою очередь, Россия отказалась покупать, например, финскую бумагу, в результате чего многие местные предприятия оказались на грани банкротства. К тому же Москва выставила Хельсинки счет на четыре миллиарда долларов за разрыв договора на строительство АЭС.Ожидается, что Финляндия может погрузиться в экономический кризис, если не восстановит торговлю с соседями. Значительная часть финских предприятий была ориентирована на Россию, но теперь им нужно искать другие рынки сбыта.

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россия, финляндия, москва, владимир путин, политика