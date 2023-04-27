Рейтинг@Mail.ru
Финляндия захватила часть России. Чем ответит Москва? - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 27.04.2023 (обновлено: 15:09 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/finlyandiya-1868156246.html
Финляндия захватила часть России. Чем ответит Москва?
Финляндия захватила часть России. Чем ответит Москва? - РИА Новости, 27.04.2023
Финляндия захватила часть России. Чем ответит Москва?
Едва финны вступили в НАТО, как уже арестовали несколько квартир в центре Хельсинки, которые принадлежат Москве. Решение не окончательное — приставы якобы... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:02
2023-04-27T15:09
россия
финляндия
москва
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863240562_0:52:3280:1897_1920x0_80_0_0_59cef6177e406dc057941672662b17df.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Едва финны вступили в НАТО, как уже арестовали несколько квартир в центре Хельсинки, которые принадлежат Москве. Решение не окончательное — приставы якобы проверяют жилье на связь с Россией. Каким будет ответ — в материале РИА Новости.Прощай столицаКрупнейшее финское издание Helsingin Sanomat сообщило об аресте в центре Хельсинки семи квартир, которые принадлежат Российскому центру науки и культуры. Площадь апартаментов составляет от 36 до 175 квадратных метров, а их суммарная стоимость оценивается в 1,4 миллиона евро.Судебные приставы сообщили российскому центру, что любые действия с земельным участком, на котором он расположен, и квартирами будут заблокированы на три недели. За это время власти собираются выяснить, распространяются ли на недвижимость европейские санкции.В российском МИД опротестовали решение, пояснив, что объекты находятся в собственности федерации. После этого был снят арест с земельного участка, но квартиры так и остались в подвешенном состоянии. В российском дипломатическом ведомстве считают, что приставы очень долго проверяют право собственности. Местные журналисты справились с той же задачей всего за несколько минут, направив запрос в национальный центр недвижимости.Не первая жертваПо данным Службы судебных приставов Финляндии, в республике под антироссийскими санкциями оказались более 1700 ответчиков, у которых арестованы активы на сумму около 244 миллионов евро. Уже подано около 30 апелляций и начались судебные процессы.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Теперь в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами.Санкционная войнаОтношения между Москвой и Хельсинки осложнились после начала спецоперации. Финны присоединились к антироссийским санкциям и перестали закупать у восточного соседа нефть, газ, уголь, электричество, древесину и другие товары. В свою очередь, Россия отказалась покупать, например, финскую бумагу, в результате чего многие местные предприятия оказались на грани банкротства. К тому же Москва выставила Хельсинки счет на четыре миллиарда долларов за разрыв договора на строительство АЭС.Ожидается, что Финляндия может погрузиться в экономический кризис, если не восстановит торговлю с соседями. Значительная часть финских предприятий была ориентирована на Россию, но теперь им нужно искать другие рынки сбыта.
россия
финляндия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863240562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_056576bbb4154581620db8c3c8fdb14a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, москва, владимир путин, политика
Россия, Финляндия, Москва, Владимир Путин, Политика

Финляндия захватила часть России. Чем ответит Москва?

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги у здания посольства Финляндии в Москве
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Едва финны вступили в НАТО, как уже арестовали несколько квартир в центре Хельсинки, которые принадлежат Москве. Решение не окончательное — приставы якобы проверяют жилье на связь с Россией. Каким будет ответ — в материале РИА Новости.
Прощай столица
Крупнейшее финское издание Helsingin Sanomat сообщило об аресте в центре Хельсинки семи квартир, которые принадлежат Российскому центру науки и культуры. Площадь апартаментов составляет от 36 до 175 квадратных метров, а их суммарная стоимость оценивается в 1,4 миллиона евро.
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Судебные приставы сообщили российскому центру, что любые действия с земельным участком, на котором он расположен, и квартирами будут заблокированы на три недели. За это время власти собираются выяснить, распространяются ли на недвижимость европейские санкции.
В российском МИД опротестовали решение, пояснив, что объекты находятся в собственности федерации. После этого был снят арест с земельного участка, но квартиры так и остались в подвешенном состоянии. В российском дипломатическом ведомстве считают, что приставы очень долго проверяют право собственности. Местные журналисты справились с той же задачей всего за несколько минут, направив запрос в национальный центр недвижимости.
Не первая жертва
По данным Службы судебных приставов Финляндии, в республике под антироссийскими санкциями оказались более 1700 ответчиков, у которых арестованы активы на сумму около 244 миллионов евро. Уже подано около 30 апелляций и начались судебные процессы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Теперь в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами.
Санкционная война
Отношения между Москвой и Хельсинки осложнились после начала спецоперации. Финны присоединились к антироссийским санкциям и перестали закупать у восточного соседа нефть, газ, уголь, электричество, древесину и другие товары. В свою очередь, Россия отказалась покупать, например, финскую бумагу, в результате чего многие местные предприятия оказались на грани банкротства. К тому же Москва выставила Хельсинки счет на четыре миллиарда долларов за разрыв договора на строительство АЭС.
Ожидается, что Финляндия может погрузиться в экономический кризис, если не восстановит торговлю с соседями. Значительная часть финских предприятий была ориентирована на Россию, но теперь им нужно искать другие рынки сбыта.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
 
РоссияФинляндияМоскваВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала