Финляндия захватила часть России. Чем ответит Москва?
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Едва финны вступили в НАТО, как уже арестовали несколько квартир в центре Хельсинки, которые принадлежат Москве. Решение не окончательное — приставы якобы проверяют жилье на связь с Россией. Каким будет ответ — в материале РИА Новости.
Прощай столица
Крупнейшее финское издание Helsingin Sanomat сообщило об аресте в центре Хельсинки семи квартир, которые принадлежат Российскому центру науки и культуры. Площадь апартаментов составляет от 36 до 175 квадратных метров, а их суммарная стоимость оценивается в 1,4 миллиона евро.
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Судебные приставы сообщили российскому центру, что любые действия с земельным участком, на котором он расположен, и квартирами будут заблокированы на три недели. За это время власти собираются выяснить, распространяются ли на недвижимость европейские санкции.
В российском МИД опротестовали решение, пояснив, что объекты находятся в собственности федерации. После этого был снят арест с земельного участка, но квартиры так и остались в подвешенном состоянии. В российском дипломатическом ведомстве считают, что приставы очень долго проверяют право собственности. Местные журналисты справились с той же задачей всего за несколько минут, направив запрос в национальный центр недвижимости.
Не первая жертва
По данным Службы судебных приставов Финляндии, в республике под антироссийскими санкциями оказались более 1700 ответчиков, у которых арестованы активы на сумму около 244 миллионов евро. Уже подано около 30 апелляций и начались судебные процессы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Теперь в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами.
Санкционная война
Отношения между Москвой и Хельсинки осложнились после начала спецоперации. Финны присоединились к антироссийским санкциям и перестали закупать у восточного соседа нефть, газ, уголь, электричество, древесину и другие товары. В свою очередь, Россия отказалась покупать, например, финскую бумагу, в результате чего многие местные предприятия оказались на грани банкротства. К тому же Москва выставила Хельсинки счет на четыре миллиарда долларов за разрыв договора на строительство АЭС.
Ожидается, что Финляндия может погрузиться в экономический кризис, если не восстановит торговлю с соседями. Значительная часть финских предприятий была ориентирована на Россию, но теперь им нужно искать другие рынки сбыта.
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто