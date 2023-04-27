https://ria.ru/20230427/fermery-1868191804.html

Первый "Фермерский островок" открыли в Рязани при поддержке КМСП

Первый "Фермерский островок" открыли в Рязани при поддержке КМСП - РИА Новости, 27.04.2023

Первый "Фермерский островок" открыли в Рязани при поддержке КМСП

Первый в Рязанской области "Фермерский островок", продвигающий продукцию небольших местных товаропроизводителей, открыли при поддержке Корпорации МСП (КМСП),... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:32

2023-04-27T16:32

2023-04-27T16:32

александр исаевич

корпорация мсп

рязань

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Первый в Рязанской области "Фермерский островок", продвигающий продукцию небольших местных товаропроизводителей, открыли при поддержке Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.В магазине, расположенном на площадях федеральной торговой сети, представлена продукция более десятка фермерских хозяйств и производителей пищевой продукции из Рязанской области. Здесь можно найти традиционно кисломолочную фермерскую продукцию, сыры, колбасные изделия, мясные деликатесы, замороженные полуфабрикаты ручной лепки, кондитерские изделия, кофе местной обжарки, большой выбор травяных чаев, калинник, микрозелень, а также грибы."Реализация проекта "Фермерский островок" идет быстрыми темпами, всего за год с небольшим к нам присоединилось 23 субъекта Российской Федерации и в ближайшем времени присоединится еще пять – это значит, что проект востребован как со стороны покупателей, так и со стороны предпринимателей, следовательно, достигается основная цель по расширению рынков сбыта для малых сельхозпроизводителей", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Проект "Фермерский островок" реализуется в регионе при содействии правительства Рязанской области. Заместитель главы правительства Виталий Артемов отметил важность поддержки региональных сельхозпроизводителей в организации сбыта продукции, которая решается при помощи "Фермерских островков", как одного из направлений нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".Оператором рязанского "островка" является предприниматель Дмитрий Кураксин, который занимается производством мясных полуфабрикатов из натурального фермерского сырья и ручной работы. "Я поставлял свою продукцию клиентам "по сарафанному радио", она понравилась покупателям, и объемы производства увеличились, а значит надо переходить на следующий уровень. Через Цифровую платформу МСП.РФ узнал о проекте "Фермерский островок" и сначала хотел стать только поставщиком, но потом решился открыть магазин", - сказал предприниматель.Сегодня при поддержке Корпорации МСП организовано 42 "Фермерских островка" в 23 регионах. На полках магазинов свою продукцию представляют уже более 320 производителей. Развитие сети "Фермерских островков" происходит в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230324/fermery-1860383698.html

рязань

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр исаевич, корпорация мсп, рязань