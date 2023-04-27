https://ria.ru/20230427/farmkompaniya-1867984931.html

Ефимов: фармкомпания сэкономит 40 млн рублей в год за счет поддержки города

Ефимов: фармкомпания сэкономит 40 млн рублей в год за счет поддержки города - РИА Новости, 27.04.2023

Ефимов: фармкомпания сэкономит 40 млн рублей в год за счет поддержки города

Столичный производитель лекарств сможет экономить более 40 миллионов рублей в год после получения от города статуса промышленного комплекса, сообщил заммэра по... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:15

2023-04-27T10:15

2023-04-27T10:15

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Столичный производитель лекарств сможет экономить более 40 миллионов рублей в год после получения от города статуса промышленного комплекса, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ефимов напомнил, что скидкой на аренду городской земли пользуются компании, работающие в социально значимых отраслях, таких, как пищевая промышленность и фармацевтика, а также наукоемкие производства. При этом для предприятий со статусом промышленных комплексов действует пониженная ставка на аренду земли – 0,3% от кадастровой стоимости участков.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, в 2022 году такие льготы получили столичные предприятия для 14 земельных участков суммарной площадью почти 20 гектаров. Среди них промышленные комплексы “Меридиан”, “Рот Фронт”, “Связьстройдеталь”, технопарки ПАО “Калибр”, АО “Телекомпания НТВ” и АО “Московский завод тепловой автоматики”.

https://ria.ru/20230412/lekarstva-1864667758.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва