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Ефимов: фармкомпания сэкономит 40 млн рублей в год за счет поддержки города - РИА Новости, 27.04.2023
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10:15 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/farmkompaniya-1867984931.html
Ефимов: фармкомпания сэкономит 40 млн рублей в год за счет поддержки города
Ефимов: фармкомпания сэкономит 40 млн рублей в год за счет поддержки города - РИА Новости, 27.04.2023
Ефимов: фармкомпания сэкономит 40 млн рублей в год за счет поддержки города
Столичный производитель лекарств сможет экономить более 40 миллионов рублей в год после получения от города статуса промышленного комплекса, сообщил заммэра по... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:15
2023-04-27T10:15
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Столичный производитель лекарств сможет экономить более 40 миллионов рублей в год после получения от города статуса промышленного комплекса, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ефимов напомнил, что скидкой на аренду городской земли пользуются компании, работающие в социально значимых отраслях, таких, как пищевая промышленность и фармацевтика, а также наукоемкие производства. При этом для предприятий со статусом промышленных комплексов действует пониженная ставка на аренду земли – 0,3% от кадастровой стоимости участков.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, в 2022 году такие льготы получили столичные предприятия для 14 земельных участков суммарной площадью почти 20 гектаров. Среди них промышленные комплексы “Меридиан”, “Рот Фронт”, “Связьстройдеталь”, технопарки ПАО “Калибр”, АО “Телекомпания НТВ” и АО “Московский завод тепловой автоматики”.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: фармкомпания сэкономит 40 млн рублей в год за счет поддержки города

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Столичный производитель лекарств сможет экономить более 40 миллионов рублей в год после получения от города статуса промышленного комплекса, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Город дал предприятию "Биннофарм" статус промкомплекса. Благодаря этому компания сможет ежегодно экономить до 39,4 миллиона рублей на налогах. Кроме того, по дополнительному соглашению к договору аренды земли в Зеленограде предприятие сможет в течение 10 лет пользоваться земельным участком площадью 2,9 гектара по льготной ставке, что даст ежегодную экономию около 1,2 миллиона рублей", – указал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов напомнил, что скидкой на аренду городской земли пользуются компании, работающие в социально значимых отраслях, таких, как пищевая промышленность и фармацевтика, а также наукоемкие производства. При этом для предприятий со статусом промышленных комплексов действует пониженная ставка на аренду земли – 0,3% от кадастровой стоимости участков.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, в 2022 году такие льготы получили столичные предприятия для 14 земельных участков суммарной площадью почти 20 гектаров. Среди них промышленные комплексы “Меридиан”, “Рот Фронт”, “Связьстройдеталь”, технопарки ПАО “Калибр”, АО “Телекомпания НТВ” и АО “Московский завод тепловой автоматики”.
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