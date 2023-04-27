https://ria.ru/20230427/evrokolkhoz-1867989383.html

Европа нашла способ подчинить себе газовый рынок

Европа нашла способ подчинить себе газовый рынок - РИА Новости, 27.04.2023

Европа нашла способ подчинить себе газовый рынок

За окном неожиданно буйным теплом разливается весна, а Европа уже готовит к будущей зиме сани. Газовые. Брюссель опубликовал заявление, что запускается... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T08:00

2023-04-27T08:00

2023-04-27T08:39

аналитика

европа

брюссель

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еврокомиссия

природный газ

сжиженный природный газ

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За окном неожиданно буйным теплом разливается весна, а Европа уже готовит к будущей зиме сани. Газовые. Брюссель опубликовал заявление, что запускается уникальный исторический процесс, в рамках которого все газовые компании Старого Света должны сообщить в единый центр данные по объемам, требуемым каждой из них для прохождения следующего отопительного сезона. Подразумевается, что страны еврозоны больше не будут каждая в одиночку сражаться на спотовом рынке за вожделенные и жизненно необходимые кубометры природного газа, а закупки отныне будут производиться централизованно и оптом.На ум сам собой приходит старый анекдот о том, что "колхоз дело добровольное: хочешь вступай, а не хочешь — корову заберем", но, памятуя о суровых нравах, что царят в демократическом лагере, думается, независимым игрокам европейского газового рынка вовсе не до смеха.Судите сами.Еврокомиссия вначале заявляет, что никоим образом не будет регулировать будущие закупки, не собирается вести переговоры от лица Европы и не будет оказывать на национальных игроков ни малейшего давления. При этом тут же требует от них воспользоваться анонсированным механизмом под названием AggregateEU и опубликовать данные, которые хоть и не являются государственной или коммерческой тайной, но относятся к информации той категории, которую принято придерживать до последнего. Естественно, чтобы не попасть в невыгодную ситуацию и закупить ресурсы по максимально низкой цене.Чиновников Еврокомиссии, впрочем, это ничуть не смущает.Объявлено, что частные газовые игроки должны до 2 мая подать упомянутые данные, после чего будет сформирован общеевропейский запрос. Фантазеры в Брюсселе уверены, что после этого на столь крупный заказ гурьбой ринутся поставщики, но торги будут проводиться только после того, как экспортеры предложат объемы голубого топлива, совокупно покрывающие общую потребность. Видимо, подразумевается, что поставщиков газа будет столько, что европейские покупатели смогут выбирать из них, а сами экспортеры будут вынуждены конкурировать и снижать ценовую планку.В воздухе повисает целая гроздь вопросов, первый из которых: что делать национальным компаниям и операторам в случае, если рыночное предложение будет недостаточным по объему или слишком высоким по стоимости?Просто напомним, что Соединенные Штаты в свое время отбойным молотком вдалбливали в головы европейских бизнесменов и обывателей парадигму того, что долгосрочные контракты с Россией ужасны, антирыночны и приводят к прямой зависимости от крупнейшего поставщика. Европа послушно отказалась от дешевого трубопроводного газа и перешла на спотовые поставки СПГ. При этом заокеанский сжиженный газ за весь прошлый год ни разу даже близко не подтянулся по стоимости к топливу, которое в рамках долгосрочных контрактов получают, например, Австрия и Венгрия, заключившие контракты на десять лет вперед.То, что Европе жизненно важно заполнить свои подземные хранилища хотя бы к началу сентября и трейдеры безальтернативно купят газ по любой цене, секрет Полишинеля. Крупнейшие поставщики газа в ЕС — Норвегия и США — уже сейчас радостно потирают руки в предвкушении барышей.Например, в начале марта заместитель министра энергетики США Дэвид Турк в одном из своих выступлений произнес дословно следующее: странам Европы очень повезло в этом году с энергоснабжением, зима была теплая и, отказавшись от российского газа, ЕС смог пройти ее, следующая зима будет намного сложнее. Намек толще некуда: купите по любой цене, которую мы запросим, а иначе замерзнете.Помимо стаи внешних волков, что уже пускают слюни на европейские бюджеты, остаются еще внутренние барьеры, и как обойти их, решительно непонятно.Например, как проводить коллективные закупки, если стоимость энергоресурсов на входе и в точках распределения в разных странах варьируется не на проценты, а порой в разы? Как втиснуть в национальные бюджеты и платежки населения коллективный импорт, если в Венгрии природный газ в пересчете на стоимость выработки одного киловатт-часа электричества стоит два цента, в Литве — 11, а в Швеции — 22 цента? При этом цифры в платежных документах также поражают воображение своим разлетом, когда рядовой венгр платит за киловатт-час девять, француз — 26, а ирландец — 49 центов. Как формировать и регулировать тарифообразование с учетом разницы показателей внутренней инфляции и паритета покупательной способности? Каким образом привязать сюда физическую реальность, в которой природный газ занимает 34 процента общеевропейской генерации? При этом Германии в год нужно 96 миллиардов кубометров голубого топлива, а Чехии — девять.Бесконечные вопросы, ни на один из которых нет ответа.С учетом добровольно-показательного разрыва отношений с Россией все происходящее в Евросоюзе должно вызывать у нас заслуженное злорадство. Но русское сердце отходчиво, и, приняв эту данность, просто с любопытством понаблюдаем за развитием событий. Есть подозрение, что европейский сериал "Газ-2023" заткнет за пояс лучшие мировые блокбастеры.

https://ria.ru/20230426/gaz-1867823555.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230417/gaz-1865841976.html

https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html

https://ria.ru/20230418/gaz-1866082969.html

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аналитика, европа, брюссель, россия, евросоюз, еврокомиссия, природный газ, сжиженный природный газ, спг