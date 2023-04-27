Рейтинг@Mail.ru
Санду обсудила с Кулебой ускорение процесса вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/evrointegratsiya-1868228512.html
Санду обсудила с Кулебой ускорение процесса вступления Молдавии в ЕС
Санду обсудила с Кулебой ускорение процесса вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 27.04.2023
Санду обсудила с Кулебой ускорение процесса вступления Молдавии в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду в четверг обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы взаимной поддержки для ускорения процесса... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:43
2023-04-27T17:43
в мире
молдавия
украина
брюссель
дмитрий кулеба
майя санду
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_f92264ca79ba36ff7ddd6d3c4adfbef6.jpg
КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в четверг обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы взаимной поддержки для ускорения процесса присоединения к Евросоюзу, сообщила пресс-служба главы молдавской республики. "Глава государства обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой ситуацию в соседней стране и вызовы безопасности в регионе… Обсуждения также касались способов взаимной поддержки в проведении реформ, которые ускорили бы наш процесс вступления в Европейский Союз", - сообщается на сайте администрации президента Молдавии. Санду в беседе с Кулебой отметила, что поддерживает мирный план для Украины. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230419/otchet-1866349786.html
молдавия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_aca50ca14acc24377bf03b5632ee5201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, брюссель, дмитрий кулеба, майя санду, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Брюссель, Дмитрий Кулеба, Майя Санду, Еврокомиссия, Евросоюз
Санду обсудила с Кулебой ускорение процесса вступления Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Санду обсудила с главой МИД Украины Кулебой ускорение евроинтеграции

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в четверг обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы взаимной поддержки для ускорения процесса присоединения к Евросоюзу, сообщила пресс-служба главы молдавской республики.
"Глава государства обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой ситуацию в соседней стране и вызовы безопасности в регионе… Обсуждения также касались способов взаимной поддержки в проведении реформ, которые ускорили бы наш процесс вступления в Европейский Союз", - сообщается на сайте администрации президента Молдавии.
Санду в беседе с Кулебой отметила, что поддерживает мирный план для Украины.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Молдавия направит в Брюссель отчет о прогрессе в подготовке к членству в ЕС
19 апреля, 14:55
 
В миреМолдавияУкраинаБрюссельДмитрий КулебаМайя СандуЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала