https://ria.ru/20230427/evrointegratsiya-1868228512.html
Санду обсудила с Кулебой ускорение процесса вступления Молдавии в ЕС
Санду обсудила с Кулебой ускорение процесса вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 27.04.2023
Санду обсудила с Кулебой ускорение процесса вступления Молдавии в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду в четверг обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы взаимной поддержки для ускорения процесса... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:43
2023-04-27T17:43
2023-04-27T17:43
в мире
молдавия
украина
брюссель
дмитрий кулеба
майя санду
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_f92264ca79ba36ff7ddd6d3c4adfbef6.jpg
КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в четверг обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы взаимной поддержки для ускорения процесса присоединения к Евросоюзу, сообщила пресс-служба главы молдавской республики. "Глава государства обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой ситуацию в соседней стране и вызовы безопасности в регионе… Обсуждения также касались способов взаимной поддержки в проведении реформ, которые ускорили бы наш процесс вступления в Европейский Союз", - сообщается на сайте администрации президента Молдавии. Санду в беседе с Кулебой отметила, что поддерживает мирный план для Украины. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230419/otchet-1866349786.html
молдавия
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_aca50ca14acc24377bf03b5632ee5201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, брюссель, дмитрий кулеба, майя санду, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Брюссель, Дмитрий Кулеба, Майя Санду, Еврокомиссия, Евросоюз
Санду обсудила с Кулебой ускорение процесса вступления Молдавии в ЕС
Президент Молдавии Санду обсудила с главой МИД Украины Кулебой ускорение евроинтеграции