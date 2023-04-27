https://ria.ru/20230427/evrointegratsiya-1868228512.html

Санду обсудила с Кулебой ускорение процесса вступления Молдавии в ЕС

Санду обсудила с Кулебой ускорение процесса вступления Молдавии в ЕС - РИА Новости, 27.04.2023

Санду обсудила с Кулебой ускорение процесса вступления Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду в четверг обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы взаимной поддержки для ускорения процесса... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:43

2023-04-27T17:43

2023-04-27T17:43

в мире

молдавия

украина

брюссель

дмитрий кулеба

майя санду

еврокомиссия

евросоюз

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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в четверг обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы взаимной поддержки для ускорения процесса присоединения к Евросоюзу, сообщила пресс-служба главы молдавской республики. "Глава государства обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой ситуацию в соседней стране и вызовы безопасности в регионе… Обсуждения также касались способов взаимной поддержки в проведении реформ, которые ускорили бы наш процесс вступления в Европейский Союз", - сообщается на сайте администрации президента Молдавии. Санду в беседе с Кулебой отметила, что поддерживает мирный план для Украины. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230419/otchet-1866349786.html

молдавия

украина

брюссель

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в мире, молдавия, украина, брюссель, дмитрий кулеба, майя санду, еврокомиссия, евросоюз