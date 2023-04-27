https://ria.ru/20230427/eskalatsiya-1868099513.html

В МИД заявили, что Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации

В МИД заявили, что Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации - РИА Новости, 27.04.2023

В МИД заявили, что Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует не испытывать Москву. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:55

2023-04-27T12:55

2023-04-27T13:22

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует не испытывать Москву."В попытке оказать на нас максимальное силовое давление США, по большому счету, наверное, ходят по какому-то краю, не знаю, во что-то сами с собой играют, я думаю, полагают, что при любых раскладах способны контролировать ситуацию в устраивающих их пределах", - сказала она на брифинге."Они продолжают целенаправленно ущемлять наши коренные интересы, осознано генерировать риски и повышать ставки в противостоянии с Россией, пытаясь тестировать наш, так называемый, "болевой порог", расширять в свою пользу пределы дозволенного. Расчет при этом делается на свой полный, как они полагают, доминирующий контроль за ситуацией на всех возможных этапах ее развития, что якобы не позволит допустить ущерба для США, либо минимизирует его по сравнению с ущербом, наносимом оппоненту, то есть России", - пояснила она.Она добавила, что, по всей видимости, они в плену подобных иллюзий, американские стратеги находятся и в отношении гипотетической, как называют эксперты, "лестницы ядерной эскалации", как минимум ее первых ступеней, как они себе это представляют.По ее словам, "это все опаснейшие заблуждения, такой подход прямо противоречит заявлениям Запада о приверженности снижению стратегических рисков, включая опасность к скатыванию прямому вооруженному столкновению ядерных держав"."И мы сделаем все, чтобы не допустить развития событий по наихудшему сценарию, о чем неоднократно говорило российское руководство", - подчеркнула Захарова.Она отметила, что сделано это будет без ущемления своих жизненно важных интересов. "При этом я не рекомендую сомневаться в нашей решимости и проверять ее на деле", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20230420/nato-1866583704.html

https://ria.ru/20230427/sud-1868107142.html

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