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В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Эрдогана - РИА Новости, 27.04.2023
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12:13 27.04.2023 (обновлено: 12:34 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/erdogan-1868081274.html
В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Эрдогана
В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Эрдогана - РИА Новости, 27.04.2023
В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Эрдогана
Кремлю ничего не известно о трудностях, якобы связанных со здоровьем турецкого лидера Реджепа Тайпа Эрдогана, продолжается подготовка к совместным мероприятиям, РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:13
2023-04-27T12:34
в мире
россия
дмитрий песков
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о трудностях, якобы связанных со здоровьем турецкого лидера Реджепа Тайпа Эрдогана, продолжается подготовка к совместным мероприятиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о состоянии здоровья президента Турции.Эрдоган в среду пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании по совету врачей. Во вторник интервью президента местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье президента в норме."Нам неизвестно ничего об этих трудностях. Мы готовимся к телефонному разговору и к сегодняшнему содержательному общению двух президентов", - сказал Песков журналистам.Эрдоган и президент России Владимир Путин примут участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".
https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866465289.html
https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html
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в мире, россия, дмитрий песков, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Эрдогана

Песков заявил о подготовке к совместным мероприятиям с президентом Турции Эрдоганом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о трудностях, якобы связанных со здоровьем турецкого лидера Реджепа Тайпа Эрдогана, продолжается подготовка к совместным мероприятиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о состоянии здоровья президента Турции.
Эрдоган в среду пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании по совету врачей. Во вторник интервью президента местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье президента в норме.
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"Нам неизвестно ничего об этих трудностях. Мы готовимся к телефонному разговору и к сегодняшнему содержательному общению двух президентов", - сказал Песков журналистам.
Эрдоган и президент России Владимир Путин примут участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".
Строительная площадка АЭС Аккую госкорпорации Росатом в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
АЭС "Аккую" (Турция)
Вчера, 01:32
 
В миреРоссияДмитрий ПесковТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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