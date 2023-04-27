В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Эрдогана
Песков заявил о подготовке к совместным мероприятиям с президентом Турции Эрдоганом
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о трудностях, якобы связанных со здоровьем турецкого лидера Реджепа Тайпа Эрдогана, продолжается подготовка к совместным мероприятиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о состоянии здоровья президента Турции.
Эрдоган в среду пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании по совету врачей. Во вторник интервью президента местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье президента в норме.
"Нам неизвестно ничего об этих трудностях. Мы готовимся к телефонному разговору и к сегодняшнему содержательному общению двух президентов", - сказал Песков журналистам.
Эрдоган и президент России Владимир Путин примут участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".