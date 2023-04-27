https://ria.ru/20230427/erdogan-1868081274.html

В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Эрдогана

В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Эрдогана - РИА Новости, 27.04.2023

В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Эрдогана

Кремлю ничего не известно о трудностях, якобы связанных со здоровьем турецкого лидера Реджепа Тайпа Эрдогана, продолжается подготовка к совместным мероприятиям, РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:13

2023-04-27T12:13

2023-04-27T12:34

в мире

россия

дмитрий песков

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кремлю ничего не известно о трудностях, якобы связанных со здоровьем турецкого лидера Реджепа Тайпа Эрдогана, продолжается подготовка к совместным мероприятиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о состоянии здоровья президента Турции.Эрдоган в среду пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании по совету врачей. Во вторник интервью президента местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье президента в норме."Нам неизвестно ничего об этих трудностях. Мы готовимся к телефонному разговору и к сегодняшнему содержательному общению двух президентов", - сказал Песков журналистам.Эрдоган и президент России Владимир Путин примут участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".

https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866465289.html

https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html

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турция

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, дмитрий песков, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган