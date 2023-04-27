https://ria.ru/20230427/embargo-1868301463.html

Польша назвала условие, при котором снимет эмбарго на украинские продукты

Польша назвала условие, при котором снимет эмбарго на украинские продукты - РИА Новости, 27.04.2023

Польша назвала условие, при котором снимет эмбарго на украинские продукты

Польша может отменить запрет на ввоз продовольствия из Украины, если Евросоюз применит соответствующие инструменты, заявил министр сельского хозяйства и... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T22:37

2023-04-27T22:37

2023-04-27T22:37

экономика

польша

украина

мартин гриффитс

василий небензя

евросоюз

россия

оон

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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша может отменить запрет на ввоз продовольствия из Украины, если Евросоюз применит соответствующие инструменты, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс. "Пока эмбарго будет действовать до конца урегулирования этих вопросов в ЕС. Если Евросоюз даст соответствующие инструменты, безопасные инструменты - то мы будем думать, а если не даст, то у нас есть свои, которые мы уже ввели", - заявил Телюс в эфире телеканала Polsat. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты. Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".

https://ria.ru/20230425/sanktsionka-1867331916.html

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экономика, польша, украина, мартин гриффитс, василий небензя, евросоюз, россия, оон