Польша назвала условие, при котором снимет эмбарго на украинские продукты
Министр Телюс: Польша снимет эмбарго на продукты Украины, если ЕС даст другие инструменты
© Фото очевидцаАкция протеста польских фермеров против ввоза зерна на границе с Украиной
© Фото очевидца
Акция протеста польских фермеров против ввоза зерна на границе с Украиной. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Польша может отменить запрет на ввоз продовольствия из Украины, если Евросоюз применит соответствующие инструменты, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс.
"Пока эмбарго будет действовать до конца урегулирования этих вопросов в ЕС. Если Евросоюз даст соответствующие инструменты, безопасные инструменты - то мы будем думать, а если не даст, то у нас есть свои, которые мы уже ввели", - заявил Телюс в эфире телеканала Polsat.
Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты.
Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".