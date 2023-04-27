https://ria.ru/20230427/ekstraditsiya-1868280612.html

WP: Бразилия отказала США в выдаче россиянина до завершения расследования

WP: Бразилия отказала США в выдаче россиянина до завершения расследования - РИА Новости, 27.04.2023

WP: Бразилия отказала США в выдаче россиянина до завершения расследования

США запросили у Бразилии экстрадицию гражданина РФ Сергея Черкасова, отбывающего наказание по обвинениям в шпионаже в интересах иностранного государства, а... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T20:33

2023-04-27T20:33

2023-04-27T20:54

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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. США запросили у Бразилии экстрадицию гражданина РФ Сергея Черкасова, отбывающего наказание по обвинениям в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, в том числе банковском и визовом, пишет в четверг газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.В минувшем месяце минюст США заочно предъявил Черкасову обвинения. В Вашингтоне полагают, что россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовал в США "в качестве агента иностранной державы", а также занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств.Как утверждает газета, вопрос о выдаче Штатам предполагаемого "российского шпиона" находится на рассмотрении у Верховного суда Бразилии, однако тот дал понять, что не намерен принимать решения касательно экстрадиции до завершения текущего расследования деятельности Черкасова в этой стране.В 2022 году Черкасов был приговорен в Бразилии к 15 годам тюремного заключения.

https://ria.ru/20230414/shpionazh-1865421232.html

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бразилия, сша, в мире, россия