https://ria.ru/20230427/ekstraditsiya-1868280612.html
WP: Бразилия отказала США в выдаче россиянина до завершения расследования
WP: Бразилия отказала США в выдаче россиянина до завершения расследования - РИА Новости, 27.04.2023
WP: Бразилия отказала США в выдаче россиянина до завершения расследования
США запросили у Бразилии экстрадицию гражданина РФ Сергея Черкасова, отбывающего наказание по обвинениям в шпионаже в интересах иностранного государства, а... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T20:33
2023-04-27T20:33
2023-04-27T20:54
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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. США запросили у Бразилии экстрадицию гражданина РФ Сергея Черкасова, отбывающего наказание по обвинениям в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, в том числе банковском и визовом, пишет в четверг газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.В минувшем месяце минюст США заочно предъявил Черкасову обвинения. В Вашингтоне полагают, что россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовал в США "в качестве агента иностранной державы", а также занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств.Как утверждает газета, вопрос о выдаче Штатам предполагаемого "российского шпиона" находится на рассмотрении у Верховного суда Бразилии, однако тот дал понять, что не намерен принимать решения касательно экстрадиции до завершения текущего расследования деятельности Черкасова в этой стране.В 2022 году Черкасов был приговорен в Бразилии к 15 годам тюремного заключения.
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бразилия, сша, в мире, россия
Бразилия, США, В мире, Россия
WP: Бразилия отказала США в выдаче россиянина до завершения расследования
Washington Post: Бразилия отказала США в экстрадиции Черкасова до конца расследования