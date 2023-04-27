https://ria.ru/20230427/eksport-1868102615.html
В МИД прокомментировали обсуждение G7 о полном запрете экспорта в Россию
В МИД прокомментировали обсуждение G7 о полном запрете экспорта в Россию - РИА Новости, 27.04.2023
В МИД прокомментировали обсуждение G7 о полном запрете экспорта в Россию
Москва будет реагировать, если решение о полном запрете экспорта в Россию будет принято G7, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:02
2023-04-27T13:02
2023-04-27T14:02
россия
москва
g7
сша
мария захарова
евросоюз
евразийский экономический союз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва будет реагировать, если решение о полном запрете экспорта в Россию будет принято G7, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если будут вводиться новые санкции - мы будем реагировать, но реагировать, как всегда, выверенно, взвешенно, руководствуясь задачами защиты своих интересов, своих граждан, поддержанием устойчивости национальной экономики, интересами отечественного бизнеса и так далее", - сказала Захарова на брифинге, комментируя соответствующие обсуждения в рамках G7.Она допустила возможность того, что такие ограничения могут быть введены против РФ."Я могу сказать, что еще раз все же неудивительно. Я думаю, что, возможно, будут и еще какие-то абсурдные формулировки. Я этого не могу исключать, потому что это и есть в их понимании миропорядок, основанный на правилах. Они будут придумывать правила и заставлять всех по ним играть", - сказала официальный представитель МИД РФ.По ее словам, потенциальные ограничения нарушили бы нормы и принципы торговли."Новые торговые ограничения, запреты против нашей страны, еще раз повторю, подрывают общепринятые принципы многосторонней торговли, конкуренции и, собственно, полностью обесценивают нормы суверенного равенства и взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнула Захарова.Она отметила, что в случае введения запрета потери для стран ЕС не будут волновать США."Обратные потери их не волнуют, потому что в первую очередь они касаются стран ЕС. А кто же в Вашингтоне будет думать о каких-то других государствах?" - сказала Захарова.Она отметила готовность РФ развивать взаимодействие с нынешними партнерами. По ее словам, эти государства получают доступ к российскому рынку, на котором освободился ряд ниш."В свою очередь эти государства получают возможность выхода на динамично развивающийся рынок нашей страны, в более широком контексте - Евразийский экономический союз. С уходом отдельных зарубежных компаний из России происходит высвобождение определенных ниш, которые могли бы быть заполнены продукцией стран, настроенных на налаживание прагматичного сотрудничества", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230423/sanktsii-1867184942.html
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россия, москва, g7, сша, мария захарова, евросоюз, евразийский экономический союз, санкции в отношении россии
Россия, Москва, G7, США, Мария Захарова, Евросоюз, Евразийский экономический союз, Санкции в отношении России
В МИД прокомментировали обсуждение G7 о полном запрете экспорта в Россию
Захарова заявила, что Россия отреагирует, если страны G7 полностью запретят экспорт
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Москва будет реагировать, если решение о полном запрете экспорта в Россию будет принято G7, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если будут вводиться новые санкции - мы будем реагировать, но реагировать, как всегда, выверенно, взвешенно, руководствуясь задачами защиты своих интересов, своих граждан, поддержанием устойчивости национальной экономики, интересами отечественного бизнеса и так далее", - сказала Захарова на брифинге, комментируя соответствующие обсуждения в рамках G7.
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Она допустила возможность того, что такие ограничения могут быть введены против РФ.
"Я могу сказать, что еще раз все же неудивительно. Я думаю, что, возможно, будут и еще какие-то абсурдные формулировки. Я этого не могу исключать, потому что это и есть в их понимании миропорядок, основанный на правилах. Они будут придумывать правила и заставлять всех по ним играть", - сказала официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, потенциальные ограничения нарушили бы нормы и принципы торговли.
"Новые торговые ограничения, запреты против нашей страны, еще раз повторю, подрывают общепринятые принципы многосторонней торговли, конкуренции и, собственно, полностью обесценивают нормы суверенного равенства и взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, что в случае введения запрета потери для стран ЕС
не будут волновать США
.
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"Обратные потери их не волнуют, потому что в первую очередь они касаются стран ЕС. А кто же в Вашингтоне
будет думать о каких-то других государствах?" - сказала Захарова.
Она отметила готовность РФ развивать взаимодействие с нынешними партнерами. По ее словам, эти государства получают доступ к российскому рынку, на котором освободился ряд ниш.
"В свою очередь эти государства получают возможность выхода на динамично развивающийся рынок нашей страны, в более широком контексте - Евразийский экономический союз
. С уходом отдельных зарубежных компаний из России происходит высвобождение определенных ниш, которые могли бы быть заполнены продукцией стран, настроенных на налаживание прагматичного сотрудничества", - заключила Захарова.
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