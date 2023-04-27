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В Татарстане машина скорой помощи столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 27.04.2023
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18:24 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/dtp-1868248665.html
В Татарстане машина скорой помощи столкнулась с грузовиком
В Татарстане машина скорой помощи столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 27.04.2023
В Татарстане машина скорой помощи столкнулась с грузовиком
Скорая помощь столкнулась с "Газелью" в Татарстане, пострадали три человека, сообщает МВД республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:24
2023-04-27T18:24
происшествия
авто
казань
оренбург
дтп
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с "Газелью" в Татарстане, пострадали три человека, сообщает МВД республики в своем Telegram-канале. ДТП произошло днем в четверг на 43 километре автодороги Казань-Оренбург. "Водитель автомобиля "Газель" двигался со стороны Казани в направлении Оренбурга, начал маневр поворота налево к деревне Державино. В этот момент его обгонял автомобиль Ford Transit (скорая помощь с маяками). Произошло столкновение. В результате ДТП пострадали три человека: водитель "Газели", фельдшер и пациент "скорой", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, казань, оренбург, дтп, россия
Происшествия, Авто, Казань, Оренбург, ДТП, Россия
В Татарстане машина скорой помощи столкнулась с грузовиком

В Татарстане три человека пострадали в ДТП между машиной скорой помощи и грузовиком

© Фото : МВД по Республике Татарстан/TelegramМесто ДТП с участием автомобиля скорой помощи на автодороге Казань - Оренбург
Место ДТП с участием автомобиля скорой помощи на автодороге Казань - Оренбург - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : МВД по Республике Татарстан/Telegram
Место ДТП с участием автомобиля скорой помощи на автодороге Казань - Оренбург
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с "Газелью" в Татарстане, пострадали три человека, сообщает МВД республики в своем Telegram-канале.
ДТП произошло днем в четверг на 43 километре автодороги Казань-Оренбург.
"Водитель автомобиля "Газель" двигался со стороны Казани в направлении Оренбурга, начал маневр поворота налево к деревне Державино. В этот момент его обгонял автомобиль Ford Transit (скорая помощь с маяками). Произошло столкновение. В результате ДТП пострадали три человека: водитель "Газели", фельдшер и пациент "скорой", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоКазаньОренбургДТПРоссия
 
 
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