https://ria.ru/20230427/dtp-1868248665.html

В Татарстане машина скорой помощи столкнулась с грузовиком

В Татарстане машина скорой помощи столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 27.04.2023

В Татарстане машина скорой помощи столкнулась с грузовиком

Скорая помощь столкнулась с "Газелью" в Татарстане, пострадали три человека, сообщает МВД республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:24

2023-04-27T18:24

2023-04-27T18:24

происшествия

авто

казань

оренбург

дтп

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Скорая помощь столкнулась с "Газелью" в Татарстане, пострадали три человека, сообщает МВД республики в своем Telegram-канале. ДТП произошло днем в четверг на 43 километре автодороги Казань-Оренбург. "Водитель автомобиля "Газель" двигался со стороны Казани в направлении Оренбурга, начал маневр поворота налево к деревне Державино. В этот момент его обгонял автомобиль Ford Transit (скорая помощь с маяками). Произошло столкновение. В результате ДТП пострадали три человека: водитель "Газели", фельдшер и пациент "скорой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230427/dtp-1868200683.html

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происшествия, авто, казань, оренбург, дтп, россия