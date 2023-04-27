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Губернатор Цивилев поручил произвести допвыплаты ветеранам ко Дню Победы

Губернатор Цивилев поручил произвести допвыплаты ветеранам ко Дню Победы - РИА Новости, 27.04.2023

Губернатор Цивилев поручил произвести допвыплаты ветеранам ко Дню Победы

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил произвести дополнительные выплаты ветеранам ко Дню Победы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T06:13

2023-04-27T06:13

2023-04-27T06:13

кемеровская область

общество

сергей цивилев

владимир путин

россия

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КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил произвести дополнительные выплаты ветеранам ко Дню Победы, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мы преклоняемся перед жителями Кузбасса, защитившими мир от фашизма на фронте и в тылу. Их подвиг – бессмертен, и нашу благодарность невозможно измерить материальными благами, это всего лишь часть помощи. Мы помогаем ветеранам Великой Отечественной войны в их заботах ежедневно, они – пример всем нам и особенно нашим детям и молодежи", – приводятся в сообщении слова Цивилева. Сейчас в Кузбассе живут 4058 ветеранов Великой Отечественной войны, 102 из которых – участники и инвалиды Великой Отечественной. Выплаты все ветераны войны получат до 9 мая – наличными либо перечислением на счет, куда зачисляется пенсия. Ветеранам Великой Отечественной войны, а также членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны в дополнение к мерам социальной поддержки, предусмотренным федеральным законодательством, предоставляется соцподдержка в соответствии с законодательством Кузбасса. Это бесплатный проезд городским пассажирским транспортом и автомобильным транспортом пригородного и междугородного сообщения, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), ежемесячная денежная выплата на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пенсия Кузбасса и другие.

https://ria.ru/20230425/tsivilev-1867667816.html

кемеровская область

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кемеровская область, общество, сергей цивилев, владимир путин, россия