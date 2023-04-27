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Губернатор Цивилев поручил произвести допвыплаты ветеранам ко Дню Победы
Губернатор Цивилев поручил произвести допвыплаты ветеранам ко Дню Победы - РИА Новости, 27.04.2023
Губернатор Цивилев поручил произвести допвыплаты ветеранам ко Дню Победы
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил произвести дополнительные выплаты ветеранам ко Дню Победы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T06:13
2023-04-27T06:13
2023-04-27T06:13
кемеровская область
общество
сергей цивилев
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россия
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КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил произвести дополнительные выплаты ветеранам ко Дню Победы, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мы преклоняемся перед жителями Кузбасса, защитившими мир от фашизма на фронте и в тылу. Их подвиг – бессмертен, и нашу благодарность невозможно измерить материальными благами, это всего лишь часть помощи. Мы помогаем ветеранам Великой Отечественной войны в их заботах ежедневно, они – пример всем нам и особенно нашим детям и молодежи", – приводятся в сообщении слова Цивилева. Сейчас в Кузбассе живут 4058 ветеранов Великой Отечественной войны, 102 из которых – участники и инвалиды Великой Отечественной. Выплаты все ветераны войны получат до 9 мая – наличными либо перечислением на счет, куда зачисляется пенсия. Ветеранам Великой Отечественной войны, а также членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны в дополнение к мерам социальной поддержки, предусмотренным федеральным законодательством, предоставляется соцподдержка в соответствии с законодательством Кузбасса. Это бесплатный проезд городским пассажирским транспортом и автомобильным транспортом пригородного и междугородного сообщения, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), ежемесячная денежная выплата на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пенсия Кузбасса и другие.
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кемеровская область, общество, сергей цивилев, владимир путин, россия
Кемеровская область, Общество, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Россия
Губернатор Цивилев поручил произвести допвыплаты ветеранам ко Дню Победы
Глава Кемеровской области Цивилев поручил произвести допвыплаты ветеранам ко Дню Победы
КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил произвести дополнительные выплаты ветеранам ко Дню Победы, сообщает
пресс-служба правительства региона.
«
"Ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Кузбассе, получат из регионального бюджета выплаты в преддверии 9 мая. Сумма составит 5 тысяч рублей и станет дополнением к ежегодной федеральной выплате в размере 10 тысяч рублей, которая предусмотрена указом президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года № 186", – говорится в сообщении.
"Мы преклоняемся перед жителями Кузбасса, защитившими мир от фашизма на фронте и в тылу. Их подвиг – бессмертен, и нашу благодарность невозможно измерить материальными благами, это всего лишь часть помощи. Мы помогаем ветеранам Великой Отечественной войны в их заботах ежедневно, они – пример всем нам и особенно нашим детям и молодежи", – приводятся в сообщении слова Цивилева.
Сейчас в Кузбассе живут 4058 ветеранов Великой Отечественной войны, 102 из которых – участники и инвалиды Великой Отечественной. Выплаты все ветераны войны получат до 9 мая – наличными либо перечислением на счет, куда зачисляется пенсия.
Ветеранам Великой Отечественной войны, а также членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны в дополнение к мерам социальной поддержки, предусмотренным федеральным законодательством, предоставляется соцподдержка в соответствии с законодательством Кузбасса. Это бесплатный проезд городским пассажирским транспортом и автомобильным транспортом пригородного и междугородного сообщения, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), ежемесячная денежная выплата на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пенсия Кузбасса и другие.
Цивилев: кузбассовцы проявляют героизм и на передовой СВО, и в тылу