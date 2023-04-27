Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Цивилев поручил произвести допвыплаты ветеранам ко Дню Победы - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/dopvyplaty-1868018132.html
Губернатор Цивилев поручил произвести допвыплаты ветеранам ко Дню Победы
Губернатор Цивилев поручил произвести допвыплаты ветеранам ко Дню Победы - РИА Новости, 27.04.2023
Губернатор Цивилев поручил произвести допвыплаты ветеранам ко Дню Победы
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил произвести дополнительные выплаты ветеранам ко Дню Победы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T06:13
2023-04-27T06:13
кемеровская область
общество
сергей цивилев
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752671437_0:61:2982:1738_1920x0_80_0_0_9f1a3229df70f3999c7e1caf441b13d5.jpg
КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил произвести дополнительные выплаты ветеранам ко Дню Победы, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мы преклоняемся перед жителями Кузбасса, защитившими мир от фашизма на фронте и в тылу. Их подвиг – бессмертен, и нашу благодарность невозможно измерить материальными благами, это всего лишь часть помощи. Мы помогаем ветеранам Великой Отечественной войны в их заботах ежедневно, они – пример всем нам и особенно нашим детям и молодежи", – приводятся в сообщении слова Цивилева. Сейчас в Кузбассе живут 4058 ветеранов Великой Отечественной войны, 102 из которых – участники и инвалиды Великой Отечественной. Выплаты все ветераны войны получат до 9 мая – наличными либо перечислением на счет, куда зачисляется пенсия. Ветеранам Великой Отечественной войны, а также членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны в дополнение к мерам социальной поддержки, предусмотренным федеральным законодательством, предоставляется соцподдержка в соответствии с законодательством Кузбасса. Это бесплатный проезд городским пассажирским транспортом и автомобильным транспортом пригородного и междугородного сообщения, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), ежемесячная денежная выплата на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пенсия Кузбасса и другие.
https://ria.ru/20230425/tsivilev-1867667816.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752671437_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_bdc329d2c23b47436e52ceef8b41b80e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, общество, сергей цивилев, владимир путин, россия
Кемеровская область, Общество, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Россия
Губернатор Цивилев поручил произвести допвыплаты ветеранам ко Дню Победы

Глава Кемеровской области Цивилев поручил произвести допвыплаты ветеранам ко Дню Победы

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил произвести дополнительные выплаты ветеранам ко Дню Победы, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Кузбассе, получат из регионального бюджета выплаты в преддверии 9 мая. Сумма составит 5 тысяч рублей и станет дополнением к ежегодной федеральной выплате в размере 10 тысяч рублей, которая предусмотрена указом президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года № 186", – говорится в сообщении.
"Мы преклоняемся перед жителями Кузбасса, защитившими мир от фашизма на фронте и в тылу. Их подвиг – бессмертен, и нашу благодарность невозможно измерить материальными благами, это всего лишь часть помощи. Мы помогаем ветеранам Великой Отечественной войны в их заботах ежедневно, они – пример всем нам и особенно нашим детям и молодежи", – приводятся в сообщении слова Цивилева.
Сейчас в Кузбассе живут 4058 ветеранов Великой Отечественной войны, 102 из которых – участники и инвалиды Великой Отечественной. Выплаты все ветераны войны получат до 9 мая – наличными либо перечислением на счет, куда зачисляется пенсия.
Ветеранам Великой Отечественной войны, а также членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны в дополнение к мерам социальной поддержки, предусмотренным федеральным законодательством, предоставляется соцподдержка в соответствии с законодательством Кузбасса. Это бесплатный проезд городским пассажирским транспортом и автомобильным транспортом пригородного и междугородного сообщения, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), ежемесячная денежная выплата на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, пенсия Кузбасса и другие.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Цивилев: кузбассовцы проявляют героизм и на передовой СВО, и в тылу
25 апреля, 17:15
 
Кемеровская областьОбществоСергей ЦивилевВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала