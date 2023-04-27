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Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотником - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/donetsk-1868080281.html
Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотником
Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотником - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотником
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сбросив один боеприпас, а также поселок Пантелеймоновка из артиллерии, сообщило РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:10
2023-04-27T12:10
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сбросив один боеприпас, а также поселок Пантелеймоновка из артиллерии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в публикации. Уточняется, что одновременно было выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Пантелеймоновка. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
донецк
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотником

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВоронка после обстрела ВСУ
Воронка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Воронка после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сбросив один боеприпас, а также поселок Пантелеймоновка из артиллерии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в публикации.
Уточняется, что одновременно было выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Пантелеймоновка.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 апреля, 16:07
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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