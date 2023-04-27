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Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотником

Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотником - РИА Новости, 27.04.2023

Украинские войска сбросили на Донецк боеприпас с беспилотником

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сбросив один боеприпас, а также поселок Пантелеймоновка из артиллерии, сообщило РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:10

2023-04-27T12:10

2023-04-27T12:10

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с применением беспилотника, сбросив один боеприпас, а также поселок Пантелеймоновка из артиллерии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в публикации. Уточняется, что одновременно было выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра по поселку Пантелеймоновка. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия