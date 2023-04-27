Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять натовских снарядов по Донецку и Владимировке
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Украинские войска выпустили за пять минут девять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и поселку Владимировка, сообщили в четверг в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в 13.55 было выпущено три снаряда такого же калибра по Куйбышевскому району Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.