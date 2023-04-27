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Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 в ДНР - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 27.04.2023 (обновлено: 14:29 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/dnr-1868138184.html
Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 в ДНР
Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 в ДНР - РИА Новости, 27.04.2023
Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 в ДНР
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:18
2023-04-27T14:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
воздушно-космические силы россии
су-24
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Липовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО за минувшие сутки сбила 21 украинский беспилотник четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Всего с начала спецоперации уничтожены: 413 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3882 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8878 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4671 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 9805 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230423/istrebiteli-1867199793.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, воздушно-космические силы россии, су-24, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-24, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 в ДНР

Минобороны: российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 близ Липовки в ДНР

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС УкраїниСамолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС
Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС України
Самолеты Су-24МР и Су-24М украинских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Липовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО за минувшие сутки сбила 21 украинский беспилотник четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 413 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3882 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8878 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4671 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 9805 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-24БезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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