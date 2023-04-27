https://ria.ru/20230427/dnr-1868138184.html

Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 в ДНР

Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 в ДНР - РИА Новости, 27.04.2023

Российская истребительная авиация сбила украинский Су-24 в ДНР

Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:18

2023-04-27T14:18

2023-04-27T14:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

воздушно-космические силы россии

су-24

безопасность

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский бомбардировщик Су-24, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Липовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО за минувшие сутки сбила 21 украинский беспилотник четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Всего с начала спецоперации уничтожены: 413 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3882 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8878 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4671 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 9805 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230423/istrebiteli-1867199793.html

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, воздушно-космические силы россии, су-24, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр