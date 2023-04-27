https://ria.ru/20230427/diskreditatsiya-1868021351.html

Источник: в Свердловской области проверяют деятельность "Мемориала"*

Источник: в Свердловской области проверяют деятельность "Мемориала"* - РИА Новости, 27.04.2023

Источник: в Свердловской области проверяют деятельность "Мемориала"*

Сотрудники правоохранительных органов проверяют деятельность уральского отделения организации "Мемориал"* (признана в России иноагентом и ликвидирована по... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T07:34

2023-04-27T07:34

2023-04-27T07:46

россия

происшествия

свердловская область

ссср

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проверяют деятельность уральского отделения организации "Мемориал"* (признана в России иноагентом и ликвидирована по решению суда) из-за публикаций, дискредитирующих российскую армию, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. По его данным, утром в четверг правоохранители пришли к главе уральского отделения "Мемориала"* Алексею Мосину, после чего вместе с ним проследовали в екатеринбургский офис организации. "В настоящее время с Мосиным проводятся оперативные мероприятия в новом офисе "Мемориала"*, - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что причиной проверки стали две публикации на сайте организации, в которых дискредитировалось использование ВС РФ в спецоперации. Международный "Мемориал"* занимался исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Помимо него, существовал правозащитный "Мемориал"*, который занимался "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет до ликвидации числились в реестре иностранных агентов.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.

https://ria.ru/20230304/memorial-1855870000.html

https://ria.ru/20230321/memorial-1859405942.html

россия

свердловская область

ссср

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россия, происшествия, свердловская область, ссср