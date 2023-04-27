https://ria.ru/20230427/diplomatiya-1868084105.html
В Кремле прокомментировали высылку российских дипломатов из стран ЕС
В Кремле прокомментировали высылку российских дипломатов из стран ЕС - РИА Новости, 27.04.2023
В Кремле прокомментировали высылку российских дипломатов из стран ЕС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высылку российских дипломатов из стран ЕС, заявил, что это провоцирует деградацию отношений и сужает... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:20
2023-04-27T12:20
2023-04-27T12:20
россия
дмитрий песков
евросоюз
политика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высылку российских дипломатов из стран ЕС, заявил, что это провоцирует деградацию отношений и сужает базу для дипломатии.Он добавил, что это еще один шаг, который провоцирует дальнейшую деградацию отношений.
https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, евросоюз, политика
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Политика
В Кремле прокомментировали высылку российских дипломатов из стран ЕС
Песков: высылка российских дипломатов из стран ЕС сужает базу для дипломатии