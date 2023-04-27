В Кремле прокомментировали высылку российских дипломатов из стран ЕС

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"Здесь оценка очевидна: все деградировало до возможных минимумов. Каждый такой шаг, как очередная высылка дипломатов, она сужает базу для продолжения дипломатических отношений как таковых де-факто. Ну и, конечно, не может оставаться без какой-то взаимности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Москве расценивают кампанию по высылке российских дипломатов.