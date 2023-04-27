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В Кремле прокомментировали высылку российских дипломатов из стран ЕС - РИА Новости, 27.04.2023
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12:20 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/diplomatiya-1868084105.html
В Кремле прокомментировали высылку российских дипломатов из стран ЕС
В Кремле прокомментировали высылку российских дипломатов из стран ЕС - РИА Новости, 27.04.2023
В Кремле прокомментировали высылку российских дипломатов из стран ЕС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высылку российских дипломатов из стран ЕС, заявил, что это провоцирует деградацию отношений и сужает... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:20
2023-04-27T12:20
россия
дмитрий песков
евросоюз
политика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высылку российских дипломатов из стран ЕС, заявил, что это провоцирует деградацию отношений и сужает базу для дипломатии.Он добавил, что это еще один шаг, который провоцирует дальнейшую деградацию отношений.
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россия, дмитрий песков, евросоюз, политика
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Политика
В Кремле прокомментировали высылку российских дипломатов из стран ЕС

Песков: высылка российских дипломатов из стран ЕС сужает базу для дипломатии

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высылку российских дипломатов из стран ЕС, заявил, что это провоцирует деградацию отношений и сужает базу для дипломатии.
«
"Здесь оценка очевидна: все деградировало до возможных минимумов. Каждый такой шаг, как очередная высылка дипломатов, она сужает базу для продолжения дипломатических отношений как таковых де-факто. Ну и, конечно, не может оставаться без какой-то взаимности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Москве расценивают кампанию по высылке российских дипломатов.
Он добавил, что это еще один шаг, который провоцирует дальнейшую деградацию отношений.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2022-2023 годах
18 февраля, 23:25
 
РоссияДмитрий ПесковЕвросоюзПолитика
 
 
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