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В детсадах Тверской области проведут ремонтные работы - РИА Новости, 27.04.2023
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Тверская область
 
14:54 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/detsady-1868153379.html
В детсадах Тверской области проведут ремонтные работы
В детсадах Тверской области проведут ремонтные работы - РИА Новости, 27.04.2023
В детсадах Тверской области проведут ремонтные работы
В Тверской области в 2023 году в 10 детских садах проведут ремонты в рамках инициированной губернатором региона Игорем Руденей региональной программы по... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:54
2023-04-27T14:54
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 27 апр - РИА Новости. В Тверской области в 2023 году в 10 детских садах проведут ремонты в рамках инициированной губернатором региона Игорем Руденей региональной программы по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства.В частности, в 2023 году в детском саду N28 города Ржева будут заменены оконные блоки. За содействием в решении вопроса главе региона во время личного приёма граждан 27 апреля обратилась мама одной из воспитанниц дошкольного учреждения Елизавета Иванова."Средства на проведение работ предусмотрены. С задачей справимся", - отметил Руденя.В прошлом году в рамках региональной программы по укреплению материально-технической базы учреждений образования работы прошли в 13 детских садах, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230405/remont-1863229838.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

В детсадах Тверской области проведут ремонтные работы

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ детсадах Тверской области проведут ремонтные работы
В детсадах Тверской области проведут ремонтные работы - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 27 апр - РИА Новости. В Тверской области в 2023 году в 10 детских садах проведут ремонты в рамках инициированной губернатором региона Игорем Руденей региональной программы по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, в 2023 году в детском саду N28 города Ржева будут заменены оконные блоки. За содействием в решении вопроса главе региона во время личного приёма граждан 27 апреля обратилась мама одной из воспитанниц дошкольного учреждения Елизавета Иванова.
"Средства на проведение работ предусмотрены. С задачей справимся", - отметил Руденя.
В прошлом году в рамках региональной программы по укреплению материально-технической базы учреждений образования работы прошли в 13 детских садах, пояснили в пресс-службе.
Заседание правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Руденя: в детсадах Тверской области проведут ремонтные работы в 2023 году
5 апреля, 15:31
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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