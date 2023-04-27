https://ria.ru/20230427/detsady-1868153379.html

В детсадах Тверской области проведут ремонтные работы

В детсадах Тверской области проведут ремонтные работы - РИА Новости, 27.04.2023

В детсадах Тверской области проведут ремонтные работы

В Тверской области в 2023 году в 10 детских садах проведут ремонты в рамках инициированной губернатором региона Игорем Руденей региональной программы по... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:54

2023-04-27T14:54

2023-04-27T14:54

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 27 апр - РИА Новости. В Тверской области в 2023 году в 10 детских садах проведут ремонты в рамках инициированной губернатором региона Игорем Руденей региональной программы по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства.В частности, в 2023 году в детском саду N28 города Ржева будут заменены оконные блоки. За содействием в решении вопроса главе региона во время личного приёма граждан 27 апреля обратилась мама одной из воспитанниц дошкольного учреждения Елизавета Иванова."Средства на проведение работ предусмотрены. С задачей справимся", - отметил Руденя.В прошлом году в рамках региональной программы по укреплению материально-технической базы учреждений образования работы прошли в 13 детских садах, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230405/remont-1863229838.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область