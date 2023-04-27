https://ria.ru/20230427/chinovnitsa-1868022773.html

В Башкирии будут судить чиновницу за уничтожение лекарств для льготников

В Башкирии будут судить чиновницу за уничтожение лекарств для льготников - РИА Новости, 27.04.2023

В Башкирии будут судить чиновницу за уничтожение лекарств для льготников

Начальник отдела минздрава Башкирии своевременно не распределила среди льготников лекарства, закупленные специально для них, и уничтожила препараты, когда вышел РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T07:58

2023-04-27T07:58

2023-04-27T07:58

россия

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УФА, 27 апр - РИА Новости. Начальник отдела минздрава Башкирии своевременно не распределила среди льготников лекарства, закупленные специально для них, и уничтожила препараты, когда вышел их срок годности, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по региону. В Башкирии бывший начальник отдела минздрава республики предстанет перед судом по обвинению в халатности, повлекшей причинение ущерба на сумму более 31 миллиона рублей. Фигурантом уголовного дела по статье "халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба" стала начальник отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Башкирии. В настоящее время она уволена, информирует ведомство. "Как установлено следствием, с февраля 2020 по июнь 2021 года обвиняемая не обеспечила должное и своевременное распределение закупленных лекарственных препаратов и медицинских изделий по аптечным пунктам, обслуживающим учреждения здравоохранения в целях эффективного обеспечения льготных категорий граждан при наличии реальной потребности в них учреждений и населения республики. В результате у лекарств общей стоимостью более 31 миллиона рублей истек срок годности, в связи с чем они были списаны и уничтожены. Тем самым бюджету республики причинен ущерб на вышеуказанную сумму", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемая не признала вину в совершенном преступлении. "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенному преступлению, в адрес министерства здравоохранения республики с целью усиления контроля за распределением лекарственных препаратов и медицинских изделий, по результатам которого ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а также пересмотрен порядок контроля и учета закупаемой медицинской продукции", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230425/blagoveschensk-1867481870.html

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россия, происшествия