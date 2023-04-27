https://ria.ru/20230427/chelyabinsk-1868155518.html
В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на пожилую женщину
В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на пожилую женщину - РИА Новости, 27.04.2023
В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на пожилую женщину
Полиция в Челябинске задержала мужчину, напавшего на пожилую женщину на улице, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:58
2023-04-27T14:58
2023-04-27T14:58
происшествия
челябинск
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала мужчину, напавшего на пожилую женщину на улице, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону. В четверг в ряде пабликов в социальных сетях, в том числе "Агентство чрезвычайных новостей Челябинск", разместили видео из Челябинска, где на улице идет пожилая женщина, за ней следует мужчина. Поравнявшись с женщиной, он неожиданно толкает ее локтем, а потом наносит несколько ударов кулаком в лицо, после чего удаляется. Женщина падает. По данным полиции региона, сотрудники полиции Челябинска разыскивали мужчину, который напал на пожилую женщину, 1951 года рождения, после поступившего сообщения в отдел полиции. "Подозреваемый задержан в торгово-развлекательном комплексе города за мелкое хищение из магазина бытовой техники и доставлен сотрудниками управления Росгвардии в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас его допрашивают сотрудники полиции", - говорится в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230427/zaderzhanie-1868077331.html
https://ria.ru/20230427/muzey-1868072961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Челябинск, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на пожилую женщину
Полиция в Челябинске задержала мужчину, подозреваемого в нападении на пожилую женщину
ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала мужчину, напавшего на пожилую женщину на улице, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.
В четверг в ряде пабликов в социальных сетях, в том числе "Агентство чрезвычайных новостей Челябинск", разместили видео из Челябинска, где на улице идет пожилая женщина, за ней следует мужчина. Поравнявшись с женщиной, он неожиданно толкает ее локтем, а потом наносит несколько ударов кулаком в лицо, после чего удаляется. Женщина падает.
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По данным полиции региона, сотрудники полиции Челябинска разыскивали мужчину, который напал на пожилую женщину, 1951 года рождения, после поступившего сообщения в отдел полиции.
"Подозреваемый задержан в торгово-развлекательном комплексе города за мелкое хищение из магазина бытовой техники и доставлен сотрудниками управления Росгвардии
в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас его допрашивают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняется в сообщении.
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