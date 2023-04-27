https://ria.ru/20230427/chekhiya-1868178018.html
В Чехии мужчину осудили на четыре месяца за фейки о ядерном ударе по России
В Чехии мужчину осудили на четыре месяца за фейки о ядерном ударе по России - РИА Новости, 27.04.2023
В Чехии мужчину осудили на четыре месяца за фейки о ядерном ударе по России
Суд района Прага 1 приговорил Ладислава Врабела к условному тюремному заключению сроком на 4 месяца с отсрочкой наказания на полтора года за размещение в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:00
2023-04-27T16:00
2023-04-27T16:00
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ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Суд района Прага 1 приговорил Ладислава Врабела к условному тюремному заключению сроком на 4 месяца с отсрочкой наказания на полтора года за размещение в соцсетях видеоролика о том, что правительство Чехии якобы намерено нанести ядерный удар по РФ, которая таким же образом ответила бы Чехии, сообщило сетевое издание Idnes. Врабел заявил в видеоролике, размещенном осенью 2022 года в соцсетях YouTube и Facebook*, что якобы чешское правительство планирует нанести удар по России с применением ядерного оружия, и что Россия ответит тем же. Этот видеоролик просмотрели тысячи человек. По словам прокурора Катарины Кандовой, заявления Врабела могли вызвать волнение в рядах общественности в связи с возможным военным конфликтом между Чехией и Россией. "Прокурор в своей заключительной речи потребовала для обвиняемого вынесения условного тюремного наказания на 6 месяцев, но суд сократил этот срок до 4 месяцев с отсрочкой на полтора года. Не дождавшись конца заключительной речи судьи с обоснованием доводов наказания, Врабел вместе со своими сторонниками покинул зал заседаний", - сообщило издание. Врабел получил широкую известность как организатор антиправительственных демонстраций, которые состоялись в сентябре и октябре 2022 года на Вацлавской площади в центре Праги. При этом он, как ранее сообщали местные СМИ, ссылаясь на болезни, уклонялся от явки в суд для того, чтобы разобраться с его долгами различным кредиторам на сумму около 2 миллионов крон (около 90 тысяч долларов). Чехия не располагает своим арсеналом ядерных вооружений. В апреле этого года глава минобороны республики Яна Чернохова, комментируя ситуацию с возможным размещением тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии, заявляла, что размещать западное ядерное оружие во входящей в НАТО Чехии не предполагается.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230417/tanki-1865816798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чехия, прага
В мире, Россия, Чехия, Прага
В Чехии мужчину осудили на четыре месяца за фейки о ядерном ударе по России
В Праге мужчина получил четыре месяца условно за фейки о ядерном ударе по России
ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Суд района Прага 1 приговорил Ладислава Врабела к условному тюремному заключению сроком на 4 месяца с отсрочкой наказания на полтора года за размещение в соцсетях видеоролика о том, что правительство Чехии якобы намерено нанести ядерный удар по РФ, которая таким же образом ответила бы Чехии, сообщило сетевое издание Idnes.
Врабел заявил в видеоролике, размещенном осенью 2022 года в соцсетях YouTube и Facebook*, что якобы чешское правительство планирует нанести удар по России с применением ядерного оружия, и что Россия ответит тем же. Этот видеоролик просмотрели тысячи человек. По словам прокурора Катарины Кандовой, заявления Врабела могли вызвать волнение в рядах общественности в связи с возможным военным конфликтом между Чехией и Россией.
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"Прокурор в своей заключительной речи потребовала для обвиняемого вынесения условного тюремного наказания на 6 месяцев, но суд сократил этот срок до 4 месяцев с отсрочкой на полтора года. Не дождавшись конца заключительной речи судьи с обоснованием доводов наказания, Врабел вместе со своими сторонниками покинул зал заседаний", - сообщило издание.
Врабел получил широкую известность как организатор антиправительственных демонстраций, которые состоялись в сентябре и октябре 2022 года на Вацлавской площади в центре Праги. При этом он, как ранее сообщали местные СМИ, ссылаясь на болезни, уклонялся от явки в суд для того, чтобы разобраться с его долгами различным кредиторам на сумму около 2 миллионов крон (около 90 тысяч долларов).
Чехия не располагает своим арсеналом ядерных вооружений. В апреле этого года глава минобороны республики Яна Чернохова
, комментируя ситуацию с возможным размещением тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии
, заявляла, что размещать западное ядерное оружие во входящей в НАТО
Чехии не предполагается.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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