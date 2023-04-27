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В Бразилии в ходе операции против грабителей ликвидировали семь человек
В Бразилии в ходе операции против грабителей ликвидировали семь человек - РИА Новости, 27.04.2023
В Бразилии в ходе операции против грабителей ликвидировали семь человек
Семь человек ликвидированы в бразильском штате Гояс в результате перестрелки между военной полицией и бандой предполагаемых грабителей, сообщил портал G1. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T01:27
2023-04-27T01:27
2023-04-27T01:27
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МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Семь человек ликвидированы в бразильском штате Гояс в результате перестрелки между военной полицией и бандой предполагаемых грабителей, сообщил портал G1. Правоохранители сообщили СМИ, что в ходе рейда, который был организован после ограбления пункта взимания платы на местном шоссе, полицейские подверглись вооруженному нападению. В перестрелке семеро нападавших были ликвидированы, остальные скрылись с места происшествия. На месте преступления были изъяты 11 единиц огнестрельного оружия, а также взрывчатые вещества, которые могли быть использованы для подрыва украденного ранее сейфа, маски и перчатки, которыми пользовались грабители, и четыре автомобиля.
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в мире, бразилия
В Бразилии в ходе операции против грабителей ликвидировали семь человек
G1: в бразильском штате Гояс в ходе операции против грабителей ликвидировали семь человек
МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости.
Семь человек ликвидированы в бразильском штате Гояс в результате перестрелки между военной полицией и бандой предполагаемых грабителей, сообщил
портал G1.
«
"Рейд военной полиции по поиску подозреваемых в нападении на полицейский участок закончился стрельбой в Ново-Гаме, в районе Федерального округа. По данным ведомства, погибли семь человек, которые могли быть членами преступной группировки", - говорится в материале на сайте издания.
Правоохранители сообщили СМИ, что в ходе рейда, который был организован после ограбления пункта взимания платы на местном шоссе, полицейские подверглись вооруженному нападению. В перестрелке семеро нападавших были ликвидированы, остальные скрылись с места происшествия.
На месте преступления были изъяты 11 единиц огнестрельного оружия, а также взрывчатые вещества, которые могли быть использованы для подрыва украденного ранее сейфа, маски и перчатки, которыми пользовались грабители, и четыре автомобиля.
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