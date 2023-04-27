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В Бразилии в ходе операции против грабителей ликвидировали семь человек

В Бразилии в ходе операции против грабителей ликвидировали семь человек - РИА Новости, 27.04.2023

В Бразилии в ходе операции против грабителей ликвидировали семь человек

Семь человек ликвидированы в бразильском штате Гояс в результате перестрелки между военной полицией и бандой предполагаемых грабителей, сообщил портал G1. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T01:27

2023-04-27T01:27

2023-04-27T01:27

в мире

бразилия

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МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Семь человек ликвидированы в бразильском штате Гояс в результате перестрелки между военной полицией и бандой предполагаемых грабителей, сообщил портал G1. Правоохранители сообщили СМИ, что в ходе рейда, который был организован после ограбления пункта взимания платы на местном шоссе, полицейские подверглись вооруженному нападению. В перестрелке семеро нападавших были ликвидированы, остальные скрылись с места происшествия. На месте преступления были изъяты 11 единиц огнестрельного оружия, а также взрывчатые вещества, которые могли быть использованы для подрыва украденного ранее сейфа, маски и перчатки, которыми пользовались грабители, и четыре автомобиля.

https://ria.ru/20230419/vladivostok-1866236138.html

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в мире, бразилия