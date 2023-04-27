https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868281009.html

Блиновскую доставили в отдел СК в Москве

Блиновскую доставили в отдел СК в Москве - РИА Новости, 27.04.2023

Блиновскую доставили в отдел СК в Москве

Блогера Елену Блиновскую, задержанную за неуплату налогов, доставили во второе управление по расследованию особо важных дел московского Следственного комитета,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T20:35

2023-04-27T20:35

2023-04-27T21:19

происшествия

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елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Блогера Елену Блиновскую, задержанную за неуплату налогов, доставили во второе управление по расследованию особо важных дел московского Следственного комитета, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "Елена Блиновская доставлена во второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) столичного Следственного комитета, где следователи приступили к ее допросу", - говорится в сообщении. В четверг в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868207786.html

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происшествия, москва, россия, смоленская область, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)