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Блиновскую доставили в отдел СК в Москве - РИА Новости, 27.04.2023
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Шоубиз
 
20:35 27.04.2023 (обновлено: 21:19 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868281009.html
Блиновскую доставили в отдел СК в Москве
Блиновскую доставили в отдел СК в Москве - РИА Новости, 27.04.2023
Блиновскую доставили в отдел СК в Москве
Блогера Елену Блиновскую, задержанную за неуплату налогов, доставили во второе управление по расследованию особо важных дел московского Следственного комитета,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T20:35
2023-04-27T21:19
происшествия
москва
россия
смоленская область
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
шоубиз
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Блогера Елену Блиновскую, задержанную за неуплату налогов, доставили во второе управление по расследованию особо важных дел московского Следственного комитета, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "Елена Блиновская доставлена во второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) столичного Следственного комитета, где следователи приступили к ее допросу", - говорится в сообщении. В четверг в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868207786.html
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происшествия, москва, россия, смоленская область, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Смоленская область, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Шоубиз
Блиновскую доставили в отдел СК в Москве

Задержанную за неуплату налогов Блиновскую доставили в отдел СК в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Блогера Елену Блиновскую, задержанную за неуплату налогов, доставили во второе управление по расследованию особо важных дел московского Следственного комитета, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
"Елена Блиновская доставлена во второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) столичного Следственного комитета, где следователи приступили к ее допросу", - говорится в сообщении.
В четверг в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Проведение следственных действий по делу блогера Елены Блиновской - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
МВД опубликовало кадры обыска у Блиновской
Вчера, 16:59
 
ШоубизПроисшествияМоскваРоссияСмоленская областьЕлена БлиновскаяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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