https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868281009.html
Блиновскую доставили в отдел СК в Москве
Блиновскую доставили в отдел СК в Москве - РИА Новости, 27.04.2023
Блиновскую доставили в отдел СК в Москве
Блогера Елену Блиновскую, задержанную за неуплату налогов, доставили во второе управление по расследованию особо важных дел московского Следственного комитета,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T20:35
2023-04-27T20:35
2023-04-27T21:19
происшествия
москва
россия
смоленская область
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859838594_0:70:2747:1615_1920x0_80_0_0_93113df292f0adf5a8718975b33a620f.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Блогера Елену Блиновскую, задержанную за неуплату налогов, доставили во второе управление по расследованию особо важных дел московского Следственного комитета, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "Елена Блиновская доставлена во второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) столичного Следственного комитета, где следователи приступили к ее допросу", - говорится в сообщении. В четверг в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868207786.html
москва
россия
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859838594_181:0:2566:1789_1920x0_80_0_0_bf0808f9f605783f9355142660a46c2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, смоленская область, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Смоленская область, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Шоубиз
Блиновскую доставили в отдел СК в Москве
Задержанную за неуплату налогов Блиновскую доставили в отдел СК в Москве