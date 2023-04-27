https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868159783.html

Юрист заявил, что Блиновской грозит реальный срок

Юрист заявил, что Блиновской грозит реальный срок - РИА Новости, 27.04.2023

Юрист заявил, что Блиновской грозит реальный срок

Преступления, в которых подозревают Елену Блиновскую, позволяют следствию добиться ее ареста, блогеру грозит реальный срок, заявил РИА Новости опрошенный в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:08

2023-04-27T15:08

2023-04-27T15:08

россия

смоленская область

елена блиновская

дмитрий аграновский

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Преступления, в которых подозревают Елену Блиновскую, позволяют следствию добиться ее ареста, блогеру грозит реальный срок, заявил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Аграновский. Блиновская подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафа в размере дохода за период до трех лет. Вторая - срок до 7 лет и штраф в размере дохода за пять лет. Также по ним назначают альтернативное наказание - принудительные работы, ограничение свободы. "Теоретически, в случае обвинительного приговора, если суд решит применить полное сложение наказаний, может грозить до 10 лет лишения свободы. Но чаще суд применяет частичное сложение наказаний. К тому же она может частично погасить ущерб, плюс есть множество других смягчающих обстоятельств. В любом случае, сейчас квалификация позволяет ее задержать и заключить под стражу", - сказал Аграновский. Сегодня в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868068791.html

https://ria.ru/20230427/dopros-1868060129.html

россия

смоленская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, смоленская область, елена блиновская, дмитрий аграновский, следственный комитет россии (ск рф), происшествия