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Юрист заявил, что Блиновской грозит реальный срок - РИА Новости, 27.04.2023
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15:08 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868159783.html
Юрист заявил, что Блиновской грозит реальный срок
Юрист заявил, что Блиновской грозит реальный срок - РИА Новости, 27.04.2023
Юрист заявил, что Блиновской грозит реальный срок
Преступления, в которых подозревают Елену Блиновскую, позволяют следствию добиться ее ареста, блогеру грозит реальный срок, заявил РИА Новости опрошенный в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:08
2023-04-27T15:08
россия
смоленская область
елена блиновская
дмитрий аграновский
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Преступления, в которых подозревают Елену Блиновскую, позволяют следствию добиться ее ареста, блогеру грозит реальный срок, заявил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Аграновский. Блиновская подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафа в размере дохода за период до трех лет. Вторая - срок до 7 лет и штраф в размере дохода за пять лет. Также по ним назначают альтернативное наказание - принудительные работы, ограничение свободы. "Теоретически, в случае обвинительного приговора, если суд решит применить полное сложение наказаний, может грозить до 10 лет лишения свободы. Но чаще суд применяет частичное сложение наказаний. К тому же она может частично погасить ущерб, плюс есть множество других смягчающих обстоятельств. В любом случае, сейчас квалификация позволяет ее задержать и заключить под стражу", - сказал Аграновский. Сегодня в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868068791.html
https://ria.ru/20230427/dopros-1868060129.html
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россия, смоленская область, елена блиновская, дмитрий аграновский, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Смоленская область, Елена Блиновская, Дмитрий Аграновский, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Юрист заявил, что Блиновской грозит реальный срок

Адвокат Аграновский: преступления Блиновской позволят следствию добиться ее ареста

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Преступления, в которых подозревают Елену Блиновскую, позволяют следствию добиться ее ареста, блогеру грозит реальный срок, заявил РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Аграновский.
Блиновская подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафа в размере дохода за период до трех лет. Вторая - срок до 7 лет и штраф в размере дохода за пять лет. Также по ним назначают альтернативное наказание - принудительные работы, ограничение свободы.
Блогер Елена Блиновская, задержанная сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Источник рассказал подробности задержания блогера Блиновской
Вчера, 11:33
"Теоретически, в случае обвинительного приговора, если суд решит применить полное сложение наказаний, может грозить до 10 лет лишения свободы. Но чаще суд применяет частичное сложение наказаний. К тому же она может частично погасить ущерб, плюс есть множество других смягчающих обстоятельств. В любом случае, сейчас квалификация позволяет ее задержать и заключить под стражу", - сказал Аграновский.
Сегодня в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Блогер Елена Блиновская, задержанная сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Супруга блогера Блиновской допрашивают по делу о неуплате налогов
Вчера, 11:11
 
РоссияСмоленская областьЕлена БлиновскаяДмитрий АграновскийСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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