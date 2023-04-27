https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868068791.html

Источник рассказал подробности задержания блогера Блиновской

Источник рассказал подробности задержания блогера Блиновской - РИА Новости, 27.04.2023

Источник рассказал подробности задержания блогера Блиновской

В машине с блогером Еленой Блиновской, задержанной за неуплату налогов, находились водитель и личный охранник, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:33

2023-04-27T11:33

2023-04-27T11:33

происшествия

авто

елена блиновская

россия

смоленская область

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

instagram

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В машине с блогером Еленой Блиновской, задержанной за неуплату налогов, находились водитель и личный охранник, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Сегодня в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию, при себе у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство", отмечали в СК. "Во время задержания Блиновской в авто она находилась с водителем и личным охранником", - сказал собеседник. Слухи о том, что Блиновской заинтересовались правоохранительные органы, появились в марте на фоне жалоб недовольных участниц марафонов, а также из-за требований проверить, оплачивает ли она налоги. Тогда создатель "Марафона желаний" в интервью "Пятому каналу" их опровергла. В Instagram* Блиновская имеет более 5,3 миллиона подписчиков. Своё задержание в соцсети она пока не прокомментировала. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Отмечается, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868063503.html

https://ria.ru/20230427/dopros-1868060129.html

https://ria.ru/20230322/top-blogery-1859588338.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, елена блиновская, россия, смоленская область, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), instagram