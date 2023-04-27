https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868068791.html
Источник рассказал подробности задержания блогера Блиновской
Источник рассказал подробности задержания блогера Блиновской - РИА Новости, 27.04.2023
Источник рассказал подробности задержания блогера Блиновской
В машине с блогером Еленой Блиновской, задержанной за неуплату налогов, находились водитель и личный охранник, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:33
2023-04-27T11:33
2023-04-27T11:33
происшествия
авто
елена блиновская
россия
смоленская область
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
instagram
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В машине с блогером Еленой Блиновской, задержанной за неуплату налогов, находились водитель и личный охранник, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Сегодня в СК сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию, при себе у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство", отмечали в СК. "Во время задержания Блиновской в авто она находилась с водителем и личным охранником", - сказал собеседник. Слухи о том, что Блиновской заинтересовались правоохранительные органы, появились в марте на фоне жалоб недовольных участниц марафонов, а также из-за требований проверить, оплачивает ли она налоги. Тогда создатель "Марафона желаний" в интервью "Пятому каналу" их опровергла. В Instagram* Блиновская имеет более 5,3 миллиона подписчиков. Своё задержание в соцсети она пока не прокомментировала. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Отмечается, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868063503.html
https://ria.ru/20230427/dopros-1868060129.html
https://ria.ru/20230322/top-blogery-1859588338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, елена блиновская, россия, смоленская область, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), instagram
Происшествия, Авто, Елена Блиновская, Россия, Смоленская область, Белоруссия, Следственный комитет России (СК РФ), Instagram
Источник рассказал подробности задержания блогера Блиновской
Блогер Блиновская во время задержания была с личным охранником и водителем
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В машине с блогером Еленой Блиновской, задержанной за неуплату налогов, находились водитель и личный охранник, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Сегодня в СК
сообщили о возбуждении против Блиновской уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области
на пути в Белоруссию
, при себе у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство", отмечали в СК.
В элитный дом Блиновской в Подмосковье пришли с обысками
"Во время задержания Блиновской в авто она находилась с водителем и личным охранником", - сказал собеседник.
Слухи о том, что Блиновской заинтересовались правоохранительные органы, появились в марте на фоне жалоб недовольных участниц марафонов, а также из-за требований проверить, оплачивает ли она налоги. Тогда создатель "Марафона желаний" в интервью "Пятому каналу" их опровергла.
В Instagram* Блиновская имеет более 5,3 миллиона подписчиков. Своё задержание в соцсети она пока не прокомментировала.
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По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Отмечается, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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