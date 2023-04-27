Появилось видео задержания блогера Блиновской на границе с Белоруссией
СК опубликовал видео задержания блогера Елены Блиновской на границе с Белоруссией
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания Елены Блиновской.
На кадрах видно, что женщину остановили на границе, а после доставили в отделение. Также на видео запечатлены отдельные моменты следственных действий.
Кроме того, СК показал кадры обысков в доме задержанной блогера Елены Блиновской и ее дорогостоящие мотоциклы и автомобили. На видео сотрудники ОМОНа заходят на территорию дома и проводят следственные действия.
По данным следствия, она не заплатила налогов на 918 миллионов рублей. В частности, Блиновская легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций. Дома и в офисе у нее проходят обыски.
На кадрах видно, что женщину остановили на границе, а после доставили в отделение. Также на видео запечатлены отдельные моменты следственных действий.
Кроме того, СК показал кадры обысков в доме задержанной блогера Елены Блиновской и ее дорогостоящие мотоциклы и автомобили. На видео сотрудники ОМОНа заходят на территорию дома и проводят следственные действия.
По данным следствия, она не заплатила налогов на 918 миллионов рублей. В частности, Блиновская легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций. Дома и в офисе у нее проходят обыски.
В московской прокуратуре пояснили, что блогер проводила учебные курсы и тренинг-марафоны и использовала упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 миллионов рублей.