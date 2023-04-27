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Появилось видео задержания блогера Блиновской на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.04.2023
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10:46 27.04.2023 (обновлено: 11:07 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868052143.html
Появилось видео задержания блогера Блиновской на границе с Белоруссией
Появилось видео задержания блогера Блиновской на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.04.2023
Появилось видео задержания блогера Блиновской на границе с Белоруссией
Следственный комитет опубликовал видео задержания Елены Блиновской. На кадрах видно, что женщину остановили на границе, а после доставили в отделение. Также на... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:46
2023-04-27T11:07
происшествия
елена блиновская
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания Елены Блиновской. На кадрах видно, что женщину остановили на границе, а после доставили в отделение. Также на видео запечатлены отдельные моменты следственных действий. Кроме того, СК показал кадры обысков в доме задержанной блогера Елены Блиновской и ее дорогостоящие мотоциклы и автомобили. На видео сотрудники ОМОНа заходят на территорию дома и проводят следственные действия.По данным следствия, она не заплатила налогов на 918 миллионов рублей. В частности, Блиновская легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций. Дома и в офисе у нее проходят обыски.В московской прокуратуре пояснили, что блогер проводила учебные курсы и тренинг-марафоны и использовала упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 миллионов рублей.
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Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
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происшествия, елена блиновская
Происшествия, Елена Блиновская
Появилось видео задержания блогера Блиновской на границе с Белоруссией

СК опубликовал видео задержания блогера Елены Блиновской на границе с Белоруссией

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания Елены Блиновской.

На кадрах видно, что женщину остановили на границе, а после доставили в отделение. Также на видео запечатлены отдельные моменты следственных действий.

Кроме того, СК показал кадры обысков в доме задержанной блогера Елены Блиновской и ее дорогостоящие мотоциклы и автомобили. На видео сотрудники ОМОНа заходят на территорию дома и проводят следственные действия.

По данным следствия, она не заплатила налогов на 918 миллионов рублей. В частности, Блиновская легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций. Дома и в офисе у нее проходят обыски.
В московской прокуратуре пояснили, что блогер проводила учебные курсы и тренинг-марафоны и использовала упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 миллионов рублей.
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ПроисшествияЕлена Блиновская
 
 
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