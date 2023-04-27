https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868052143.html

Появилось видео задержания блогера Блиновской на границе с Белоруссией

Появилось видео задержания блогера Блиновской на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.04.2023

Появилось видео задержания блогера Блиновской на границе с Белоруссией

Следственный комитет опубликовал видео задержания Елены Блиновской. На кадрах видно, что женщину остановили на границе, а после доставили в отделение. Также на... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:46

2023-04-27T10:46

2023-04-27T11:07

происшествия

елена блиновская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868047870_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_caa980141e3bb55c238eff4cac95a037.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео задержания Елены Блиновской. На кадрах видно, что женщину остановили на границе, а после доставили в отделение. Также на видео запечатлены отдельные моменты следственных действий. Кроме того, СК показал кадры обысков в доме задержанной блогера Елены Блиновской и ее дорогостоящие мотоциклы и автомобили. На видео сотрудники ОМОНа заходят на территорию дома и проводят следственные действия.По данным следствия, она не заплатила налогов на 918 миллионов рублей. В частности, Блиновская легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций. Дома и в офисе у нее проходят обыски.В московской прокуратуре пояснили, что блогер проводила учебные курсы и тренинг-марафоны и использовала упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230322/top-blogery-1859588338.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва 2023-04-27T10:46 true PT1M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елена блиновская